Vara: "Un país tiene fronteras, una región no"

"No se puede cerrar lo que no existe", así se ha expresado el presidente de la Junta de Extremadura a través de su perfil de Twitter en respuesta sobre el cierre de fronteras de la región.

Guillermo Fernández Vara ha lanzado un mensaje en el que recalca la necesidad del respaldo de las fuerzas de seguridad del Estado para controlar las restricciones de movilidad en zonas donde se producen los contagios, pero no en "límites que solo existen en los mapas".

Respuesta a los q me preguntan sobre el cierre de fronteras autonómicas. No se puede cerrar lo que no existe. Un país tiene fronteras , una región no. Necesitamos a la Guardia Civil y a las Policías nacional y locales pendientes de la movilidad de las personas y no de los coches