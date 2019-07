10 series imprescindibles para el verano

De acuerdo, Juego de tronos se ha acabado, pero séquense las lágrimas y sigan adelante. No es el fin del mundo, ni mucho menos de la televisión, o el entretenimiento episódico audiovisual, o el streaming, como lo llama sin más Nicolas Winding Refn, autor de una serie a reivindicar/recuperar, Demasiado viejo para morir joven. La duda de permanecer o no en HBO ofende; no solo por sus clásicos, sino por todo lo que está por llegar y acaba de llegar, incluyendo atrevidos tanteos del drama juvenil (Euphoria) y la comedia sobrenatural casi por entero en español (Los Espookys). En el resto de plataformas, la producción también florece, casi hasta el ahogo.

Y no, ya no, las series no cierran por vacaciones. A muchos nos gustaría que el ritmo bajase un poco y diera tiempo a ponerse al día con todo lo bueno estrenado durante el 2019 (e incluso desprecintar el pack de algún clásico televisivo), pero no, eso no pasará, así que solo queda bañarse en el caos y en la abundancia. Pero con un poco de criterio, claro está. Estar de vacaciones o de jornada intensiva no significa tener que perderse el respeto a uno mismo.

Para que puedan organizarse los días de asueto, aquí les ofrecemos una lista de buenas posibilidades: nuevas y resurgidas series a las que, durante los meses de julio y agosto, valdrá la pena dedicar algo del tiempo libre.