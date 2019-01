Las 10 series que marcarán el 2019

Si creían que el paisaje televisivo se había vuelto demasiado denso y difícil de desgajar, esperen a los próximos meses, cuando (probablemente) desembarquen las nuevas plataformas de Apple y Disney. Suerte con la fuerza de voluntad para no suscribirse. Los primeros están desarrollando una adaptación de Fundación, de Isaac Asimov (o la serie de ciencia ficción hard que el mundo necesita), y una nueva versión de la mítica Cuentos asombrosos. Los segundos tienen entre manos una serie de La guerra de las galaxias, intrigante The Mandalorian, cuyo reparto incluye a Nick Nolte y Werner Herzog. Glups.

Pero para todo esto todavía habrá que esperar algunos meses, si es que los rumores son certeros y los nuevos competidores del streaming aterrizan realmente durante este 2019. Lo que más debería preocuparnos ahora mismo es lo que está plenamente confirmado: la oferta ingente de ya viejos conocidos como Netflix, HBO o, por qué no, las cadenas generalistas de toda la vida, en las que se colará alguna que otra joya inesperada, como The cry.

Para ayudar a organizar la agenda hemos reunido una decena de títulos, algunos ya inminentes, otros sin fecha exacta de salida, que prometen quitar de nuevo la razón a quienes aún observan las series como materia cultural de segunda.

La realidad es que las fronteras entre cine y tele nunca han sido tan borrosas. Park Chan-wook, el maestro surcoreano autor de The handmaiden, aceptó dirigir la nueva adaptación de La chica del tambor bajo condición de poder preservar su marca visual. Pedido y aceptado. Las series no son, no deberían ser, películas partidas por trozos –hay que respetar la autonomía del episodio–, pero ya ofrecen en muchos casos los placeres formales e intelectuales que uno espera de un largometraje.

LOS HONORES DEL TRASVASE / E igual que hemos visto a muchos cineastas famosos pasarse a la tele, no sería difícil imaginar a firmantes habituales de televisión pasarse (o volver a) al cine con honores. Pocos directores han dado en los últimos tiempos tantas alegrías como Lee Toland Krieger, impulsor de los patrones visuales de Riverdale, Las escalofriantes aventuras de Sabrina o You, siempre bien ayudado por el director de fotografía David Lanzenberg. Su carrera debería ser brillante; en cualquier medio. Y eso es lo que tiene pinta que va a suceder a partir de ahora.

Por el momento, Krieger vuelve a hacer de las suyas en el piloto de Clase letal (ya disponible en HBO), una de nuestras 10 apuestas (pudieron ser 20 para un año que volveremos a vivir (sobre)estimulados por un gozoso bombardeo de narrativa episódica. Abróchense los cinturones.