La bala perdida salta a la tele

Una de las productoras que ha hecho posible la serie Narcos ha adquirido los derechos de La bala perdida. William S. Burroughs en México, publicada por la editorial extremeña La Moderna. Sexo, drogas, robo de coches, atracos a mendigos, algún homicidio y huidas de la justicia son los ingredientes del libro. Una crónica escrita por Jorge García-Robles (México, 1956) y calificada como una de las obras más influyentes del siglo XX. La biografía es el resultado del contacto del autor mexicano con el escritor estadounidense de la generación beat.

Un correo electrónico fue el origen de esta aventura televisiva que implica a la editora, al autor y a su obra. En el texto del mail se solicitaba la adquisición de los derechos de autor de La bala perdida para producir una serie de televisión. David Matías, fundador de La Moderna, incrédulo: «Decidí tomarme en serio el mail, intercambiamos una serie de correos y se produjo un diálogo. Fue cuando me dijeron que era una de las productoras que habían hecho posible Narcos para Netflix».

De momento, el nombre de la productora aún es una incógnita, hasta que todo esté más seguro, la empresa prefiere guardar el anonimato. Sin embargo, Netflix o HBO se barajan como posibles plataformas del lanzamiento de la futura serie.

Los atractivos del libro

La relación William S. Burroughs y Joan Vollmer y los bajos fondos de Nueva York y México conforman el principal atractivo del texto junto a las peculiaridades de la estrambótica e inusitada unión de estos dos personajes: Él homosexual, adicto a la heroína y a las armas de fuego; y ella, culta, introvertida y enganchada a las anfetaminas.

En 1995 se publicó La bala perdida… en México, reeditado por varias editoriales y traducido al inglés y al sueco, tiene algunas reseñas en blog literarios y en la revista musical Rockdelux, «había tenido buena recepción crítica pero sus ventas eran escasas», manifiesta David Matías. Hasta septiembre de 2018 no se publica por primera vez en España, de la mano de La Moderna. La repercusión de la posible serie se ha traducido en un aumento en las ventas.

Para el editor es un golpe de suerte, un reconocimiento al compromiso, al buen hacer; si Matías hubiera tenido un sueño premonitorio no tendría nada que ver con lo que ha ocurrido. Él considera que no es el crecimiento natural de una editorial: «Si me hubieran dicho que a los dos años de empresario alguien se iba a interesar por los derechos audiovisuales de uno de nuestros libros, le hubiera contestado con un ‘no’ rotundo».

En febrero de 2017 funda La Moderna, editorial digital con una atención especial a la literatura escrita por mujeres pero también a autores del otro lado del Atlántico como la mexicana Iris García Cuevas, la peruana Patricia de Souza o el mexicano Jorge García-Robles. Definen su propuesta como un catálogo meditado pero ecléctico.