Las cinco películas que lucharán a muerte por el Oscar 2020

'Joker', de Todd Phillips - 11 nominaciones

Que una película vinculada al universo de los superhéroes llegara algún día a acumular 11 nominaciones al Oscar habría sido algo impensable hace solo un par de años, pero la Academia ya dejó claro el año pasado, cuando se coló entre las ficciones candidatas en la categoría de Mejor Película, que había decidido empezar a prestar atención al cine creado por Marvel y DC. En cualquier caso, no olvidemos que 'Joker' es una película inspirada en los tebeos que, además, está llena de sangre y amoralidad, y que para muchos académicos esa es una combinación venenosa; es posible que su lugar de privilegio en esta lista sea más un premio a sus extraordinarios resultados de taquilla y a su condición de fenómeno pop que un reflejo de las preferencias de los votantes. Nada de eso impide, claro, que Joaquin Phoenix sea favorito para llevarse finalmente el oro en la categoría de Mejor Actor y obtener así de sus colegas un reconocimiento para el que ya ha estado nominado en tres ocasiones más... y que probablemente a él le importa bien poco.

'1917', de Sam Mendes - 10 nominaciones

Si nos atenemos a criterios estrictamente artísticos, sobre el papel la película solo debería ser verdadera favorita en categorías técnicas como Diseño de Producción o Cinematografía. Pero, eso sí, no es descartable que su caso acabe demostrando de nuevo que, pese a que no nos cansemos de insistir en lo contrario, los Globos de Oro sí tienen repercusión en los Oscar. Por dos motivos: en primer lugar, porque tras ganar los Globos a la Mejor Película de Drama y al Mejor Director, se convirtió en película imprescindible, y la puso en el radar para muchos de los miembros de la Academia de Hollywood que de otro modo -dada su tardanza en sumarse a la lista de títulos contendientes en la temporada de premios- la habrían pasado por alto. Y, en segundo, porque Sam Mendes usó uno de sus discursos en la gala del 5 de enero para distanciarse de Netflix y declarar su esperanza en que la gente vea '1917' en una pantalla grande, porque ese es el formato para el que ha sido diseñada. Se trata de un argumento que podría convencer a numerosos académicos, aún reacios a asumir que el futuro de la industria pasa por el 'streaming'.

'Érase una vez...en Hollywood', de Quentin Tarantino - 10 nominaciones

Está demostrado que a la mayoría de los votantes les encanta mirarse al espejo, especialmente si lo que sale reflejado en él resulta favorecedor. Y este cuento de hadas sobre héroes y perdedores ambientado en Hollywood a finales de los 60 es precisamente eso: un homenaje al cine y a su capacidad de mejorar la realidad, y una carta de amor a sus estrellas. Además, el noveno largometraje de Tarantino se las arregla para ser a la vez una película absolutamente personal de su autor y uno de los grandes éxito de taquilla del año no basados en un cómic o una propiedad intelectual preexistente; y eso sin duda le habrá servido para provocar la admiración de los miembros de la Academia -especialmente de aquellos que son directores o productores-, y para convencerlos de que ha llegado el momento de otorgarles los premios a la Mejor película y al Mejor director a quien ya es uno de los mejores cineastas de todos los tiempos. Por eso, 'Érase una vez... en Hollywood' es la película a batir en esas dos categorías. Y, cómo no, Brad Pitt tiene el Oscar al Mejor Actor Secundario asegurado. Lo tenía desde el momento en que se subió a ese tejado para arreglarle la antena a DiCaprio.

'El irlandés', de Martin Scorsese - 10 nominaciones

Tradicionalmente, la Academia no ha sido especialmente respetuosa con Martin Scorsese; a estas alturas solo ha conseguido un Oscar a la Mejor Película y otro al Mejor Director a pesar de que, juntas, sus nominaciones en ambas categorías suman 17. Sea como sea, 'El irlandés' no lo tendrá fácil. Dura tres horas y media, y eso es mucho más tiempo del que buena parte de los votantes -la edad no perdona- pueden permanecer sentados frente a una pantalla sin perder la concentración o levantarse para ir al baño. El fracaso de la película en los Globos de Oro, además, sugiere que Hollywood sigue desdeñando el modelo de negocio representado por Netflix, y lo lógico es que ese desdén se exprese de manera aún más clara entre el cuerpo de votantes de los Oscar, compuesto de profesionales de la industria y por tanto más hostil al creciente dominio del 'streaming'. ¿Tiene eso que ver con la ausencia de Robert De Niro entre los nominados en la categoría de Mejor Actor? Nunca lo sabremos pero, en todo caso, es una verdadera injusticia.

'Parásitos', de Bong Joon-ho - 6 nominaciones

Las ficciones foráneas siguen teniéndolo extremadamente difícil para triunfar en las principales categorías de los Oscar, pero 'Parásitos' podría romper esa barrera. Entre todos los títulos nominados a Mejor Película, de entrada, es el único que conecta con el 'zeitgeist'; además, desde que se estrenó en Estados Unidos en octubre se ha convertido en un fenómeno de taquilla y, más importante aún, ha causado sensación en Hollywood -dicen las malas lenguas que Bong Joon-ho era el hombre al que todo el mundo ansiaba saludar tras la ceremonia de los Globos de Oro-; y no olvidemos que, tras los cambios introducidos recientemente en la Academia, en la actualidad el 20 por ciento de su membresía es extranjera. En cualquier caso, si 'Parásitos' finalmente no gana el premio gordo casi seguro será porque, por otra parte, los votantes la han considerado como la Mejor Película Internacional; que salga derrotada en ambas categorías no se entendería. Y no se descarta que Bong repita la gesta que Alfonso Cuarón logró con 'Roma' el año pasado, incorporándose asimismo al selectísimo grupo de cineastas no angloparlantes que se alzan con el Oscar al Mejor Director.