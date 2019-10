David Bisbal pone voz a 'Frozen 2'

David Bisbal será el encargado de poner la voz al tema final de 'Frozen 2', cuyo estreno está previsto para el próximo 29 de noviembre. El músico almeriense interpretará el tema 'Mucho más allá' en la película de Disney para España y Latinoamérica. Se trata de la versión en español de la canción original Into The Unknown, interpretada por la banda Panic! At the Disco en Estados Unidos.

Tal como reza el comunicado oficial, la canción 'Mucho más allá' ha supuesto para Bisbal un nuevo reto profesional ya que pocos artistas en el mundo pueden llegar a cubrir toda la diversidad de notas que tiene esta canción. Es un proyecto que ha venido como una gran sorpresa a mi vida y a mi carrera, comentó el músico. Estaré eternamente agradecido de que me hayan invitado a participar en una película tan icónica y que ha sido tan importante para muchísimas familias, y añadió. Estar en un proyecto musical de estas características es un privilegio y un sueño".

Tanto el videoclip como la canción estarán disponibles desde el 8 de noviembre en todas las plataformas digitales. Mucho más allá de Bisbal también formará parte de la banda sonora original en español de 'Frozen 2' de Walt Disney Records, que estará disponible a partir del 15 de noviembre en plataformas digitales.

'Frozen: El reino del hielo' (2013) es la cinta de animación más taquillera de la historia del cine con más de 1.200 millones de dólares (1.080 euros),de recaudación. En nuestro país la película superó los 16 millones de euros de recaudación con más de 2 millones de espectadores. Su banda sonora fue triple disco Platino con más de 3,6 millones de unidades vendidas. 'Let It Go', la canción estrella de la primera película, ha sido visto más de 670 millones de veces en YouTube.

Además,el filme ganó dos Premios de la Academia a Mejor Película de Animación y a Mejor Canción Original por 'Let it go' y un Globo de Oro al Mejor Largometraje Animado.