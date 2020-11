Al 'Ecce homo' de Borja le sale un 'pariente' en Palencia

La sede principal de Unicaja -antigua Federación católica agraria- alberga en su fachada el nuevo 'Ecce homo' de Palencia. El edificio, situado en una de las calles más transitadas de la ciudad -la calle Mayor-, tuvo que ser sometido a un proceso de restauración, ya que una de las figuras que adornan la fachada había perdido la cabeza. La grotesca imagen que ha quedado ha llevado a que se conozca a la estatua como el 'Ecce homo de Palencia'.

Aunque la restauración tiene más de una década, el artista palentino Antonio Capel dio la voz de alarma el sábado pasado a través de su página de Facebook, cuando sacó a relucir la "pícia", según sus propias palabras, que habían hecho con la escultura.

Las fotos están un poco borrosas, de todas maneras se aprecia la pícia perfectamente. Esta cabeza se cayó de uno de los... Publicado por Antonio Capel Artista en Sábado, 7 de noviembre de 2020

El 'Ecce Homo' de Palencia

Las imágenes han corrido como la pólvora en las redes sociales, que han calificado el destrozo como 'El nuevo Ecce homo' de Palencia.

Así han dejado un relieve en Palencia tras su restauración. Es peor que el Ecce Homo 😂😂😂 pic.twitter.com/RaIjHQPlaF — hector alonso🔻 (@hdelosrios2) November 10, 2020

¿Se acuerdan de la abuelita que “restauró” la pintura Ecce Homo?



Bueno, ahora quedó así un relieve restaurado en Palencia, España...

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/MlgTdpUVz0 — Rodolfo Asar (@rodolfoasar) November 10, 2020

Una historia que se repite

Una imagen que recuerda a la que se vivió en Borja (Zaragoza) en el año 2012, cuando Cecilia Jiménez, una octogenária del municipio, se encargó de restaurar el 'Ecce homo' del santuario de la Misericordia dejándolo 'hecho un cuadro'. Desde entonces se conoce como 'hacer un Ecce homo' a estropear cualquier pieza artística.

De los creadores de "ecce homo" llega "ecce homo 2: Palencia" pic.twitter.com/Ms6k5UwWrX — Jose A. Caballero (@pepecabmed) November 11, 2020

Otro 'Ecce homo' sonado fue el del 2018 de la imagen de San Jorge, de la capilla del mismo nombre, situada en los exteriores de la Iglesia de San Miguel de Estella-Lizarra, en Navarra: el San Jorge de Estella, una escultura del siglo XVI, quedó a duras penas reconocible.

Eco en 'The Guardian'

La noticia ha llegado hasta la prensa inglesa, que ha publicado en el diario 'The Guardian' las imágenes de la estatua restaurada, titulando el artículo como: 'Spanish statue bodge-up is a new rival to Borja's Monkey Christ', que se traduce como 'Una restauración en Palencia pretende hacerle la competencia al famoso Ecce homo de Borja'.