«Extremadura ha aportado al flamenco más que algunas provincias andaluzas»

«Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla» esta estrofa del poema ‘La Guitarra’ de Federico García Lorca es el mástil en el que la vela del último trabajo del guitarrista Pedro Sierra (Barcelona, 1966), se deja llevar en los bordones y primas del sevillano de adopción. ‘Llanto de la guitarra’ es su quinto disco «no hay quinto malo» me asegura, aunque este profesional experimentado en muchas materias, todas flamencas, tenga pocos motivos para derramar lágrimas. Comparte vida y afición con su mujer, la cantaora Juana Salazar (Sevilla, 1969) artísticamente conocida como Juana ‘La Tobala’ de origen extremeño, quien colabora con Sierra en el llanto de sus seis cuerdas. También participan artistas como Vicente Amigo, Farru, Tomatito o Antonio Canales. Un despliegue de flamencura y amistad, del que Pedro Sierra se siente especialmente orgulloso, mientras entre rumbas, seguiriyas, tangos e incluso un vals flamenco, demuestra su maetría, también en la producción. Un paso más para este artista versátil, al que le gustaría, con plazas ya cerradas como Granada, Barcelona o Sevilla, poder presentar este trabajo también en Extremadura. No es mala elección. Pasen y lean.

--¿A qué le llora la guitarra de Pedro Sierra?

--Le llora a los palos del flamenco, al amor, a la vida, en definitiva, a todo lo que transmita cultura o arte, eso es lo que tiene que llorar una guitarra.

--¿Qué peso tienen los versos de García Lorca en este disco?

--Mucho. Todo el poema en sí, porque prácticamente fueron sus versos los que inspiraron el título del disco, y también los de algunos temas: ‘Llora el agua’ tangos, ‘Cosas lejanas’ que es también un extracto de ese poema y donde colabora Vicente Amigo, ‘Arena del sur’ rumba..., Lorca da para mucho, de hecho, todo lo que escribió es musicable. Es una fuente de inspiración.

--¿Qué tiene García Lorca para usted que no hayan tenido otros poetas?

--García Lorca entendía el flamenco y las vivencias del flamenco, porque la métrica en la que escribía es totalmente cantable para los palos del flamenco. Casi todos los poemas de García Lorca se pueden cantar en estilos de flamenco, hay otros poetas que también, como Machado, pero en el granadino casi todo se puede cantar..., también hay que destacar la profundidad de su poesía, como refleja el pueblo de Andalucía, el sentir de la persona de a pie. García Lorca ha sido un poeta muy inspirado y muy inspirador para todos.

--En su álbum colaboran grandes artistas ¿es la llamada de la amistad o de la calidad?

--Yo creo que es la llamada de la gran amistad y del respeto y confianza que hay entre compañeros de trabajo, porque el resultado final lo han escuchado después. En cierto modo, me dice mucho de ellos: que han confiado en mí. Eso quiere decir que respetan muchísimo mi obra, y estoy muy contento porque pedir la colaboración y que ni siquiera te pongan un pequeña pega..., eso para mí ha sido un orgullo. No solo han colaborado los que has nombrado, también La Tobala, Bobote, o El Torombo, con los que a lo largo de mi recorrido como guitarrista, alguna vez, hemos colaborado juntos.

--Habla de La Tobala que es su mujer, ¿que es lo más difícil a la hora de compartir con la pareja, el trabajo y la pasión?

--No es fácil, no es algo sencillo, porque donde hay exceso de confianza si hay ciertas dificultades, pero yo con mi mujer me entiendo nada más que mirándonos, y las colaboraciones que ella ha hecho son acertadísimas. Además, ¡es de origen extremeño! Toda su familia es de Zafra, eran tratantes de ganado: Los Tobalo.

--¿Qué ha sido en lo más bonito que ha acompañado al cante de su mujer?

--En lo más bonito que le puedo acompañar a mi mujer es por tangos, tiene una sensibilidad muy especial y una personalidad exquisita. Pocas mujeres pueden presumir de personalidad, y a La Tobala, en los dos primeros quejios, ya se sabe quien es. Mi mujer cantando por tangos tiene una capacidad seductora impresionante.

--¡Tangos extremeños!

¡--Por supuesto! (se ríe)

--En su disco podemos encontrar rumbas, tangos, jaleos, bulerías, siguiriyas, y hasta un vals flamenco…, ¿cómo ha sido la selección de los temas?

--Con la selección he intentado no repetir los mismos palos que en los discos anteriores, que es algo difícil, porque hay palos para los guitarristas que son de obligada repetición como la rumba o la bulería, pero por ejemplo nunca había grabado bamberas, o el propio vals flamenco. Alegrías había grabado, pero en otras tonalidades, esta ha sido nueva para mí.

--¿Por qué?, ¿qué tienen de especial estas alegrías?

--Normalmente las había compuesto en la tonalidad de Mi, y éstas se componen en La Mayor. Están dedicadas a Camarón de la Isla por eso se titula ‘Camarones’, y tiene un estribillo en el que colaboran Manuel Lombo y La Tobala. Las alegrías en sí no cambian en nada al oído, pero es una sonoridad distinta. Son tonalidades que a lo mejor le vienen mejor a un cantaor o una cantaora, por eso se tocan en diferentes tonos, pero la armonía guitarrística varía y ya cambia.

--Aparte de guitarrista es productor y profesor en la Cristina Heeren ¿con qué faceta de su vida profesional se queda?

--Soy un humilde guitarrista que siempre ha acompañado para cantar, para bailar, componiendo música, pero uno es inquieto y también me dedico a la producción musical con mi sello Lavozdelflamenco, mientras que continúo de profesor desde hace diez años. Compagino todas esas facetas que como están muy relacionadas no se contraponen unas a otras, y no impiden mi desarrollo como guitarrista.

--¿Y qué es lo más difícil?, ¿tocar, enseñar o producir?

--Lo más difícil es tocar; enfrentarse a un público es lo más difícil. En una hora y algo tener que exponer y divertir a personas, es mucho más complicado que enseñar o producir, porque puede uno crear algo pero con mucho tiempo por delante, y no es comparable con algo efímero en una hora y media. Lo más difícil es el contacto con el público. Intentar crear sensaciones, vivencias, lo que tu has tenido que hacer durante mucho tiempo lo tienes que transmitir en un escenario, eso es lo más complicado para un artista.

--El publico de la guitarra es un público que sabe a lo que va...

--Sí, es un público más reducido, sobre todo en nuestro país, en el extranjero hay más afición a la guitarra, aunque este espectáculo, ‘Llanto por la guitarra’, que presentamos el día 25 de febrero en Granada, lo vamos a hacer tal cual, eso quiere decir que llevará cante, baile e instrumentación: flauta, bajo eléctrico y percusión.

--¿Alguna fecha más?

--Estamos a la espera de concretar en Madrid, Sevilla y Barcelona y por supuesto, abierto a más lugares como Badajoz, Cáceres o Mérida.

--¡Claro!, usted tiene muy buena relación con Extremadura, de hecho, le produjo el último trabajo de Esther Merino, ¿qué otros lazos le unen a Extremadura?

--¡Admiración! Extremadura ha aportado al flamenco más que algunas provincias andaluzas. Esta región ha aportado jaleos, tangos, tiene una manera de hacer los cantes muy distintos y eso creo que hay que valorarlo.