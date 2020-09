Extremadura a ritmo de 'rap'

El confinamiento no ha pasado en balde para nadie. Sin embargo a cuatro artistas extremeños les ha hecho florecer la inspiración pese a tener que bajarse de los escenarios. Son Pablo Rojo Ramos, Juan Carlos Montero, Alejandro Hernández y Antonio Iglesias, más conocidos como Pul --componente del grupo Tandemonios--, Shoul, Libra Loggia y Trinkiboy, respectivamente. Estos raperos han aprovechado los meses de cuarentena para ampliar su repertorio. Juntos han sacado a la luz: ‘El agricultor’. Una canción sobre Extremadura que ya cuenta con casi 30.000 visitas en YouTube solo un mes después de su lanzamiento y arrasa en redes sociales. Los cuatro llevan en la música desde los 13 años y, además de la pasión por el rap, les une el sentimiento por Extremadura.

La idea surgió de la nostalgia. «El alejarse de casa hace que la echemos más de menos», cuenta Pul. Este cacereño de 26 años pasó el confinamiento en Málaga. Esto le hizo pensar y empezar a componer. Entre cuatro paredes y con un sabor agridulce por la actualidad sanitaria, política y social, descolgó el teléfono y se puso en contacto con Shoul y Libra Loggia, también cacereños; de 24 y 23 años. «¡Oye! He escrito unas letras sobre Extremadura. ¿Qué os parecen?», les dijo Pul. Habían compartido escenario y colaborado anteriormente, pero esta vez era diferente. Querían escribir sobre sus raíces. «Añorar algo te hace darle más valor. Así funciona el ser humano», explica Shoul. Los tres están afincados en Madrid, adonde se marcharon por estudios y trabajo. La pandemia «les pilló» en la capital y allí confinados llamaron a Trinkiboy -Antonio Iglesias-, de 25 años, para que escribiera desde Almendralejo, ciudad donde reside, el estribillo. «Me encantó la idea y, pese a la distancia, fue fácil de sacarlo adelante», señala. «’Trinki’ es lo que le faltaba a la canción para darle alegría», comenta Shoul. A los pocos días ya lo tenían.

De la tierra de principio a fin

El proceso fue rápido y componerla fue «fácil». Una vez escrita la letra, cuando se permitió viajar entre provincias --en junio--, recorrieron diferentes escenarios para grabar el videoclip. En el norte de Cáceres visitaron varias gargantas del Jerte y La Vera. La parte antigua de la capital cacereña la recorrieron de punta a punta. Detrás de las cámaras también se encuentra un extremeño: Red Elemmnt. Este ha sido el encargado de la edición y del montaje del videoclip. La producción musical corre a cargo de Libra. «Quisimos que fuera un tema puramente extremeño», asegura Pul.

El nombre no iba a ser menos. «Quizá es lo que más nos costó decidir y ponernos de acuerdo», relata Pul. Tras debatir varias opciones se decantaron por: ‘El agricultor’. «Es una figura muy representativa de aquí. Mucha gente vive del campo. Además, existe un paralelismo con el proceso creativo de la canción --y en general, de la música--. Un agricultor siembra, labra la tierra y recoge sus frutos. Lo mismo que hemos hecho nosotros para sacar el tema», explica Pul.

Un himno de todos

El 24 de agosto fue el día. ‘El agricultor’ estaba «fuera» y las redes se llenaron de post con la canción. «Nos compartió el alcalde de Cáceres, Luis Salaya», cuentan. «En general, la acogida fue bastante buena», señalan. Días después también se podía escuchar en Spotify. No obstante, el 8 de septiembre, Día de Extremadura, se convirtió en un himno y las visitas subieron como la espuma. «Es un rap limpio y no agresivo. Quizá algo diferente a lo que solemos hacer nosotros. Por eso la idea era que fuera un himno con el que pudieran identificarse todos los extremeños», asegura Shoul.

Pul, Shoul, Libra Loggia y Trinkiboy, durante la grabación del videoclip en el Arco de la Estrella.

De entre todas las «rimas», Pul y Trinkiboy destacan: «Darle una oportunidad a todo el que se la busca». «Al fin y al cabo eso es Extremadura. Da oportunidades a aquellos que trabajan para ganársela», señala Pul. En cambio, al joven le decepciona viajar por diferentes lugares del panorama nacional y percibir que la comunidad es la «gran desconocida». «No es muy normal que en ciudades de España no sepan indicar dónde está Cáceres en el mapa. Es vergonzoso», lamenta. En este sentido, Trinkiboy asegura que la región está llena de «buen producto», refiriéndose también a la calidad de los artistas. «Hay muchos que si no pisan la capital, no se les valora. Pero eso no es real. Aquí también se puede llegar muy lejos», añade. «No debería ser necesario salir, en Extremadura se puede continuar», opina Shoul.

El parón de la cultura, la cancelación de eventos y conciertos a causa de la pandemia les ha hecho que las ganas de subirse a un escenario a cantar juntos ‘El agricultor’ se desborden. Los cuatro tienen la idea de recorrer la comunidad para que todo el mundo la escuche. «Si ahora no se puede, se podrá luego», coinciden. «A mí lo que me encantaría sería poder subir a las tablas del Womad y cantarla a todo pulmón con el público», apunta Shoul. «Si la situación nos deja --con respecto al coronavirus-- ojalá sea en 2021».