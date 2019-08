La intérprete de lenguaje de signos roba el plano al rapero más rápido

Amber Galloway-Gallego, una conocida intérprete del lenguaje de signos que usan los sordos estadounidenses, el ASL, se ha convertido en la protagonista de un vídeo viral después de que tradujera la actuación del rapero Twista, uno de los más rápidos del mundo, en directo durante un concierto. La velocidad de traducción y, sobre todo, sus movimientos corporales para captar no solo la letra sino la esencia de la música que traduce ha cautivado a los usuarios de redes sociales de todo el mundo. Ella es una de las impulsoras de adaptar el ASL a la música, hasta el punto de que el Libro Guinness de los Récords la ha instado a presentarse a la "intérprete de signos ASL que traduce más rápido".

Twista's sign language interpreter hitting every single word he fires off on stage is 10/10 content. She needs a Guinness World Record pic.twitter.com/8GwEaA1Oza