La película sobre Buñuel gana el Feroz y el de escritores andaluces

Un nuevo premio. La película de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas, dirigida por Salvador Simó y realizada íntegramente por la productora almendralejense Glow, logró anoche el Premio Feroz Puerta Oscura al mejor largometraje de la sección oficial en el vigésimo segundo Festival de Cine en Español de Málaga.

Este galardón lo otorgan los periodistas miembros de la Asociación de Informadores Cinematográficos (AICE) acreditados en el certamen y se entrega desde el 2015, aunque en las dos primeras ediciones distinguió la mejor película de la sección de documentales y, desde el 2017, el mejor largometraje de la sección oficial.

Este filme, que recuerda el rodaje en 1932 por Buñuel del documental Las Hurdes, tierra sin pan, también ha conseguido el Premio Asecan Opera Prima que concede la Asociación de Escritoras y Escritores de Cine de Andalucía, informó ayer en un comunicado el Festival de Málaga. El jurado estuvo formado por Carmen Lorenzo, David Sánchez y José Antonio Díaz.

Tras la presentación del filme extremeño el pasado fin de semana, coproducido entre otros con RTVE y tras su exitosa puesta en escena, sus promotores informaron que ha sido vendido ya en más de 35 países de todo el mundo, entre ellos Estados Unidos.

En la citada presentación, en la que estuvo el almendralejense José María Fernández de Vega como uno de los productores, también estuvo Salvador Simó, quien comentó que «una de las cosas que pretendemos es que, cuando la gente vea esta película, después se vaya a ver el documental».

Para hacer el retrato psicológico de Buñuel, Simó, se ha inspirado en la novela gráfica homónima del cacereño Fermín Solís, que este mes ha sido reeditada, pero en esta ocasión color, siguiendo la paleta de colores de la película.

anécdotas / Durante la presentación en Málaga, acto al que acudió gran parte del equipo de rodaje encabezado por Fernández de Vega, el director, y la directora general de Cultura de la Junta Extremadura, Miriam García Cabezas, Simó desveló algunas anécdotas sobre el documental que ha inspirado la película como que «el hijo de Buñuel nos explicó que su padre medía en casa los planos con los brazos, miraba los fotogramas a través de una lámpara y desechó cosas pensando que estaban desenfocadas, pero no lo estaban».

La película llegará a todas las salas de cines en España el próximo 26 de abril, mismo día y mes, con 86 años de diferencia, en que se estrenó el polémico documental del director de Viridiana.

El de ayer, es el segundo gran premio que logra este filme después de que triunfase en el festival Animation is Film de Los Ángeles (EEUU) al llevarse el Premio Especial del Jurado que, presidido por Peter Debruge, destacó la «innovadora» manera que utiliza esta película para abordar el tema central de su narración, que gira en torno al genio del cine Luis Buñuel.

Esta sobria y emotiva cinta retrata a un joven Buñuel que, tras sus cintas surrealistas, se trasladó desde París a una pobrísima zona de Extremadura para rodar el citado documental.

«Lo que más me cautivó fue ver el conflicto en el que ese momento estaba Buñuel», dijo Simó durante el Animation is Film, evento en el que se celebró el estreno mundial de este filme y lo hizo «porque, claro, todos conocemos las películas que hizo después de Las Hurdes y también lo que hizo antes, Un perro andaluz (1929) y L’age d’or (1930), muy influenciadas por Dalí. Las Hurdes fue un poco el punto de inflexión y es lo que me atrajo: ver el conflicto de un artista (...). Nosotros decimos siempre que en la comarca de Las Hurdes entra Luis y sale Buñuel», afirmó el pasado octubre.

Otros premios / Por su parte, el jurado joven ha premiado como mejor película de la sección oficial a Los días que vendrán, de Carlos Marques-Marcet, ganadora asimismo del Premio Signis de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación.

En la sección Zonazine, el Premio Movistar+ al mejor largometraje ha correspondido a La filla d’algú (La hija de alguien), dirigida por Marcel Alcántara, Júlia De Paz Solvas, Sara Fantova, Guillem Gallego, Celia Giraldo, Alejandro Marín, Valentin Moulias, Gerard Vidal, Pol Vidal, Enric Vilageliu y Carlos Villafaina.

Mientras, en la sección oficial de cortometrajes documental ha sido reconocida como mejor obra Greykey, de Enric Ribes, y el jurado ha hecho una mención especial a Cuatro y quena, de Thomas Torres. En la sección oficial de cortometrajes de ficción, la mejor cinta ha sido Benidorm 2017, de Claudia Costafreda, que también ha logrado el premio a la mejor actriz, para Yolanda Ramos.

La Biznaga de Plata a la mejor dirección es para Eva Saiz, por Mujer sin hijo, que también ha ganado el del público, y la de mejor actor, a Berner Maynes por su trabajo en Después también, de Carla Simón. En la sección Animazine, el mejor cortometraje ha sido Viacruxis, de Ignasi López, mientras que el del público ha recaído en La noria, de Carlos Baena.