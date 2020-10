'Sanmao: la novia del desierto': tras los pasos de la leyenda china del Sáhara

Fue viajera, escritora, guionista y un icono de libertad para la juventud china de los años setenta cuando se publicó su obra más célebre, 'Diarios del Sáhara'. Se casó con un español, conoció la fama y murió ahorcada en un hospital veinte días después de que todo el equipo de 'Red dust' ganara en los Golden Horse menos ella. La vida de Sanmao (seudónimo de Cheng Ping, aunque también se la conocía como Echo) es sin duda de película. Su infancia durante la diáspora y exilio en Taiwan, su espíritu moderno para la época, sus tendencias suicidas, su romanticismo exacerbado y su capacidad para conectar con los lectores la convierten en carne de biopic.

Por el momento, Marta Arribas y Ana Pérez de la Fuente nos acercan a su figura a través de este magnífico y equilibrado documental que rastrea sus pasos y evidencia sus luces y sus sombras a través de diferentes niveles de narración en los que conviven la recreación animada de su alter ego, la lectura de sus escritos, las declaraciones de sus allegados, imágenes de archivo de la época y el hilo conductor de fotogramas pertenecientes a películas chinas que de alguna manera contienen su historia, como las coetáneas 'Gone with de cloud', 'Cloud of Romance' o la ya mítica 'Red dust'.