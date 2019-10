Al-Qázeres, coraje y patas

Tercera victoria en cinco partidos. Declarado ya el estado de optimismo en el Nissan Al-Qázeres Extremadura, que anoche se llevó uno de esas victorias obligadas si se quiere, como mínimo, asegurar la permanencia. El Embutidos Pajariel Bembibre fue, a todas luces, peor (74-70).

No deja de causar cierta sorpresa lo bien que le están saliendo las cosas a Ricardo Vasconcelos, que parece tener enchufadas a sus jugadoras por mucho que algunas no estén acertadas de cara al aro. Cuando en ataque no eres del todo fiable, tu obligación es defender a muerte. Y este equipo, joven y con piernas de sobra para torturar de forma fanática a quien se le ponga enfrente, lo hace de forma admirable.

El balance actual de 3-2 permite que las cuentas para la salvación vayan cuadrando de sobra y quién sabe si hasta se podrá pelear por un billete para la Copa de la Reina, que será en la vecina Salamanca. Sería fantástico.

Eso sí: no todo fue maravilloso. Como ha pasado ya otras veces esta temporada, el partido empezó en modo pesadilla para el conjunto local, quizás algo desubicado en el Multiusos, sede eventual por los problemas en el habitual escenario, el Serrano Macayo. Pero el equipo entrena en este recinto diariamente, así es que tampoco resultaba buena excusa para que el Bembibre jugase tan cómodo durante ese primer tramo.

Con 10-20 (min. 7) fue hora de ponerse de una vez en faena. Y de qué manera. No bastó con acercarse al final del cuarto con un par de acciones brillantes (15-20), sino que la racha continuó hasta un increíble parcial de 20-0 (30-20, min. 16). No resulta habitual dejar al rival sin anotar durante tanto tiempo, siendo clave la presión a la subida de balón de las bercianas. A eso le acompañó un inteligente juego ofensivo que supo encontrar otras vías aparte de la de Jennie Simms. Sobre la norteamericana hubo vigilancia especial, lo que será ya una constante en todo el año. Y es que es muy buena.

En especial lució Bozica Mujovic, enérgica en la dirección y también encarando el aro. Tiene carácter Y estupendas aportaciones de Laura Ferreira pese a que apenas ha entrenado en los últimos días con un esguince de tobillo. Por si fuera poco, la batalla de los rebotes, en la que el equipo de Cáceres suele sufrir, estaba igualada. Al descanso, 37-30.

SEGUNDA MITAD / El partido estuvo en el alero durante buena parte del tercer cuarto. Ni el Al-Qázeres terminaba ni el Bembibre de igualar el choque. Los últimos tres minutos sí que eligieron una de las dos tendencias: el constante ritmo anotar de las anfitrionas le permitió aumentar la ventaja y dejar la situación muy favorable (59-43). Ferreira continuaba ejerciendo de pegamento invisible y la ejecución la ponían Mujovic y Simms, haciendo que poco a poco el rival se desesperase y perdiese la fe en defensa.

Las visitantes hicieron un último esfuerzo por llegar vivas a la recta final, pero lo máximo que lograron fue un 66-56 a poco más de tres minutos. Simms logró los 8 últimos puntos de su equipo para firmar otra estadística redonda (20-11, 24 de valoración). El Al-Qázeres la necesita, pero su mejor arma no es ella, sino su férreo espíritu colectivo.

AL-QÁZERES 74

bembibre 60

3Marcador por cuartos: 15-20, 37-30 (descanso), 59-43 y 74-60 (final).

3Árbitros: Lucas, Peláez y Baena. Eliminada: Diouf (min. 36).

3Pabellón: Ciudad de Cáceres.

3Espectadores: 600.

3Nissan Al-Qázeres Extremadura: Bozica Mujovic (17), Arica Carter (10), Jennie Simms (20), Miriam Forasté (5), Paula Ginzo (10) –cinco inicial–, Dragana Domuzin (4), Laura Ferreira (6), Khadiadiatou Diouf (2).

3Embutidos Pajariel Bembibre: Victoria Llorente (6), Brooke Salas (15), Alejandra Quirante (9), Heleen Nauwelaers (18), Ije Ajemba (10) –cinco inicial–, Maddine Manning (0), Inja Butina (0), Jlijana Vojinovic (0), Itsaso Conde (2).