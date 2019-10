Àlex Márquez se fabrica su primera 'pelota de partido' para Australia

La cara y la cruz del Gran Premio de Japón. Àlex Márquez (Kalex, Moto2) ha confirmado sus aspiraciones al título al acabar sexto, tras una durísima carrera, fabricándose su primera ‘pelota de partido’ para el Gran Premio de Australia, que se disputa, el próximo domingo, en el precioso trazado de Phillip Island, mientras el valenciano Aron Canet (KTM, Moto3), con una caída absurda a falta de siete vueltas para el final del gran premio, ha perdido, aunque no matemáticamente, claro, sus posibilidades de coronarse rey de la pequeña cilindrada.

El ‘hermanísimo’ se presentará en Australia con 36 puntos más que Thomas Luthi, segundo hoy tras el italiano Luca Marini, hermanastro de Valentino Rossi, lo que le permitirá conquistar el título si obtiene 14 puntos más que el veterano piloto suizo, aunque también deberá vigilar a los otros dos españoles que aspiran a la corona, Augusto Fernández, ahora a 42 puntos, y Jorge Navarro, ya a 48. Por lo que hace referencia a Canet, sigue segundo del Mundial de Moto3, pero ya a 47 puntos del italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda), ganador hoy, en Motegi, que tendrá suficiente con acabar por delante de Aron para coronarse nuevo rey de la cilindrada.

Àlex Márquez, feliz

“Solo puedo decir que ha sido un fin de semana muy complicado que hemos salvado bien, con buena nota aunque, por supuesto, por lo que hace referencia a la carrera nuestro plan era acabar, desde luego, mucho mejor que la sexta posición”, comentó un más que satisfecho Àlex Márquez, que reconocía haber sufrido problemas mecánicos pues, al final, han hecho ligeros retoques a la moto que no han funcionado en carrera. “Me faltaba estabilidad en la rueda trasera, agarre en mitad de la curva pues, cuando abría gas, la rueda no respondía como de costumbre”.

El ‘hermanísimo’, al que no le gusta Motegi pero donde obtuvo su primera victoria, reconoce que “hemos sacado petróleo de una situación muy delicada. Primero, junto a una salvada, aún más importante que la de ayer, pues estábamos ya en carrera, que nos ha permitido mantener la calma y sacar lo mejor de nosotros. He forzado lo increíble, aunque muchos puedan pensar que he corrido en ‘modo título’, no, no, para nada, si hubiese corrido pensando en el título hubiera acabado, tranquilamente, décimo”.

Canet critica a KTM

El pequeño de los Márquez celebra contar con la primera ‘pelota de partido’ en Australia “aunque es, desde luego, muy retorcida y complicada” y matiza que “lo que debemos hacer es analizar bien todo este fin de semana para poder dar otro pasito en Phillip Island. Hemos querido ser demasiado perfecto y, tal vez, nos hemos equivocado esta vez en el diseño o el cambio que hemos hecho en la moto a última hora”.

Canet, por su parte, solo encontraba una explicación a haberse despedido “casi, pues no renuncio a seguir peleando” del título. “La explicación es que nunca hemos tenido una moto competitiva para pelear por el título, pues nuestra KTM es muy inferior, mucho, a la Honda, especialmente a la Honda del equipo Leopard en el que corre Lorenzo (Dalla Porta, ganador hoy y líder del Mundial), pues hoy he tenido que seguir tirando de frenadas bestias para poder estar con el grupo delante. Y, claro, cuando arriesgas tanto, tanto, tanto, para recuperar en las curvas lo que pierdes en las rectas acaba ocurriendo lo que ha sucedido, un error y al suelo”.

Mundial de Moto2: 1. Àlex MÁRQUEZ (España), 234 puntos; 2. Thomas LUTHI (Suiza), 198; 3. Augusto FERNÁNDEZ (España), 192; 4. Jorge NAVARRO (España), 186 y 5. Brad BINDER (Suráfrica9, 184.

Mundial de Moto3: 1. Lorenzo DALLA PORTA (Italia), 229 puntos; 2. Aron CANET (España), 182; 3. Tony ARBOLINO (Italia), 161; 4. Marcos RAMÍREZ (España), 144 y 5. John McPHEE (GB), 136.