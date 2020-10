Alonso da el primer paso para su retorno a la Fórmula Uno

Fernando Alonso ha protagonizado su reestreno en la Fórmula Uno con la prueba del Renault RS20 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, la primera vez que se subía a un monoplaza de F1 desde el test que hizo en Bahrein en el 2019 a los mandos de un McLaren. El asturiano, que ha firmado un contrato de tres años (2+1 opcional) con la escudería francesa para correr a partir del 2021, ha tenido su primera toma de contacto en uno de los 'filming day' que dispone el equipo.

El 'filming day' nació como una jornada de promoción, pero actualmente se utiliza también para trabajar en la puesta a punto del coche. La prueba, que tiene que ser aprobada por la FIA, que desplazó a un comisario al circuito, no puede superar los cien kilómetros en este caso, unas 20 vueltas- y se usan neumáticos de demostración que no se utilizan en los grandes premios.

20 ANIVERSARIO DEL DEBUT

El escenario del reestreno de Fernando Alonso ha sido el mismo, precisamente, que el que hizo su primer test con el Benetton-Renault hace 20 años. La jornada ha empezado alrededor de las 10 de la mañana, en la que Alonso ha salido a la pista para realizar sus primeras vueltas, que han servido para poner a punto el coche y los parámetros para que se sintiera más cómodo. Alrededor de las 14.00 horas, Renault ha comunicado que daba por concluida una jornada que se ha prolongado por espacio de casi cuatro horas.

Como dato anecdótico hay que señalar como Fernando lucía un casco muy diferente al que llevaba habitualmente cuando corría en F1, más parecido al usado estos dos últimos años. El equipo, sin embargo, ya se ha adelantado y ha asegurado que "el casco que llevará el año que viene será muy diferente, aunque éste nos ha encantado".

SATISFECHO Y OPTIMISTA

El piloto asturiano ha señalado después del test que "aunque únicamente hayan sido 100 kilómetros fueron muy especiales. Me han servido para volver a disfrutar de la conducción de un fórmula uno. Por la velocidad a la que suceden las cosas, el paso por curva, la potencia de las frenadas, la aceleración y también estoy muy contento por estar con el equipo, que ha sido mi familia durante tantos años. Ha sido emocionante", explicó.

Ha reconocido, por otro lado, que "el coche es más rápido que yo por ahora, no puedo extraer el máximo potencial. Acostumbrarse a la velocidad de la F1 no es tan fácil, pero mejoré vuelta a vuelta". Fernando también quiso destacar que el monoplaza "tiene potencial, lo vemos cada fin de semana, pero hay margen de mejora".

Alonso también ha destacado, por otro lado, que está al día de lo que sucede en la F1. "He visto todas las carreras, tengo una buena puesta a punto con un ordenador que me dio el equipo y veo las cámaras 'on board' de los pilotos. Puedo seguir las radios, las reuniones, las charlas de estrategia y sé lo que está pasando cada fin de semana. Los resultados mejoran y el podio de la última carrera fue muy merecido por el trabajo tan duro que se está haciendo", apuntó.