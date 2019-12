Arteta salda con tablas su debut con el Arsenal

Un gol de Pierre-Emerick Aubameyang en el segundo tiempo proporcionó a Mikel Arteta un debut sin derrota en el banquillo del Arsenal. El cuadro londinense empató a uno en su visita al campo del Bournemouth en la jornada del Boxing day de la Premier, en la que se produjo otro debut, el de Carlo Ancelotti, como entrenador del Everton. El italiano pudo celebrar una victoria (1-0) sobre el Burnley.

El nuevo Arsenal empezó por debajo en el marcador, pero Arteta se sintió satisfecho por el esfuerzo realizado por sus jugadores, pese a que las ocasiones de gol no abundaron. "En términos de actitud, deseo y entrega, fue mejor de lo que esperaba. No están acostumbrados a jugar a este ritmo que les he exigido", ha señalado el exayudante de Guardiola, de 37 años, quien estuvo cinco temporadas en el conjunto londinense como jugador y que ahora debuta como primer técnico profesional.

"Todavía estoy conociendo a los jugadores, sobre las prioridades, para darles más seguridad cuando salten al terreno de juego. Mi único objetivo ahora es encontrar soluciones, atacar mejor, defender mejor..." El Arsenal llegó a este partido sin haber conocido la victoria desde el pasado 6 de octubre y se encuentra ahora en 11 posición, a ocho puntos de la zona Champions. El Bournemouth había perdido seis de los últimos siete encuentros.

TROPIEZO DEL CHELSEA

Mejor empezó Ancelotti. Con Yerry Mina y Lucas Digne en el once titular, el expreparador del Nápoles debutó con un triunfo apurado sobre el Burnley (1-0) y permite al cuadro de Liverpool alejarse un poco de la zona de descenso. El Burnley presentó batalla casi hasta el final y sólo un cabezazo magnífico de Dominic Calvert-Lewin a falta de diez minutos para el final rompió un duelo que parecía destinado al empate.

Peor le fue la jornada al Chelsea, que ya ve peligrar su cuarto puesto. El Tottenham de José Mourinho está a sólo tres puntos después de la sorprendente derrota de los 'blues' frente al Southampton en Stamford Bridge. Un gran zurdazo del irlandés Michael Obafemi y un golazo tras una jugada coral de Nathan Redmond, condenaron al equipo de Frank Lampard, que ha perdido tres de los últimos cuatro partidos de Liga.

La jornada del Boxing day se cerrará con el duelo entre el segundo y el primer clasificado, el Leicester-Liverpool. El partido se disputó con el eco de las amargas críticas de Jürgen Klopp al calendario navideño de la Premier, extenuante para los futbolistas.

RESULTADOS

Tottenham, 2 (Kane y Alli) - Brighton, 1 (Webster)

Crystal Palace, 2 (Kouyate, Ayew) - West Ham, 1 (Snodgrass)

Everton, 1 (Calvert-Lewin) - Burnley, 0

Bournemouth, 1 (Gosling) - Arsenal, 1 (Aubameyang)

Chelsea, 0 - Southampton, 2 (Obafemi, Redmond)

Aston Villa, 1 (Hourihane) - Norwich City, 0

Sheffield United, 1 (Norwood pp) - Watford, 1 (Deulofeu)

Manchester United - Newcastle

Leicester - Liverpool