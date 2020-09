El Badajoz continúa la pretemporada en Marbella

La plantilla del CD Badajoz inició la segunda etapa de la pretemporada en Marbella, viajando en la madrugada del miércoles al jueves. El equipo de Pedro Munitis estará 9 días entrenando en tierras andaluzas. Jugará su primer amistoso el sábado a las 19.30 horas ante el Almería.

El club que preside Joaquín Parra ha superado la cifra de 5.000 abonados y a partir del lunes día 14 se podrán hacer nuevos abonos, tras finalizar el periodo de renovaciones y actualmente encontrarse en la fase de reubicación de asientos para los abonados. El responsable de la campaña, Javier Martín Ávila, explica que “sabíamos que la afición no nos iba a defraudar y está respondiendo con creces”. Y lo ha hecho en tiempo récord, “aprovechando los abonos on line que nos han solucionado bastante”. Martín explica que en los primeros días hubo un “boom de abonos on line pero es verdad que después la gente prefiere el método tradicional de venir al club, en grupitos y al final se iguala 50 a 50”. Lo tienen muy bien organizado “porque las citas nos ayudan bastante para implantarlas en el futuro. Así no se colapsa todo y es mucho mejor”.

Durante el día de hoy viernes finalizará el plazo de reubicación de asientos en el Nuevo Vivero. “Es un servicio que damos al abonado para que mejore su sitio y a veces se producen tesituras complicadas porque hay personas que vienen sin cita, pero en líneas generales está bastante contenta. Algunos no mejoran su asiento porque muchos ya han renovado el abono”.

La tribuna central y la lateral son las más demandadas, al igual que “hay mucho apego en el fondo norte”, mientras que en preferencia el responsable de la campaña blanquinegra dice que para elegir la zona de preferencia “apuran mucho más”.

Javi Martín subraya que el objetivo es 10.000 abonados. “El año que viene nos marcamos el reto de los 9.000, pensaban que era una locura que no se iba a conseguir y se logró. Si no nos marcamos objetivos tan optimistas nunca vamos a luchar por ello”.

A partir del día 14 se habilitará la vía on line y presencial que se pueden pedir en el club a través de la web cdbadajoz.acyti.com. Si es un alta nueva se pueden registrar y buscar un asiento en el estadio Nuevo Vivero. “Ojalá sigamos sumando hasta llegar a 10.000 abonados”, finaliza diciendo Javier Martín.