El Badajoz persigue recuperar la senda del éxito en Talavera

Lejos de la primera derrota de la temporada, el Badajoz quiere aumentar su buena racha fuera con un triunfo en el municipal El Prado. Los blanquinegros, cuartos, se miden al cuarto por abajo, el Talavera, desde las 18.00 horas.

La noticia ayer la protagonizó el meta Kike Royo, que renovó hasta 2022. «Estoy agradecido a este club, que me lo ha dado todo, y me lo seguirá dando como mínimo hasta el 2022», dijo en declaraciones al club, para añadir que «espero no defraudarles. Para la afición sólo tengo palabras de agradecimiento, no hay dinero que paguen lo que me dan y el club y la afición merecen estar en una categoría superior».

Respecto al choque de esta tarde, son bajas en el Badajoz los delanteros Gorka Santamaría, con una contractura de isquiosurales, y Jairo Morillas con un esguince de rodilla. La novedad es que ya está recuperado el lateral izquierdo Kike Pina. El técnico Mehdi Nafti asegura que puede haber cambios en el once. «Hay gente que tiene ganas de entrar. Ante el San Fernando hubo chicos que estuvieron por debajo de su potencial, pero el que no empiece el partido el domingo no significa un castigo. Desde el principio de temporada estoy intentando dar minutos a casi todos. No es fácil porque es un rompecabezas cada once y cada convocatoria pero intento que todo el mundo esté a bordo metido en el barco».

ALABANZAS AL RIVAL / Del Talavera, comenta que «es un club que lleva muchos años haciendo las cosas bien, tienen el mismo entrenador, jugadores contrastados en la categoría como Oca, Aguilar, Corral, Julio, que estaba con nosotros el año pasado... Están teniendo más dificultades a principio de temporada pero será un rival muy complicado con ganas de vencer en su campo. Hay que hacer un partido muy completo para sumar los tres puntos».

Entre los aspectos a mejorar, Nafti dice que no hace falta ser Conte para darse cuenta que «los dos goles encajados fueron por centros laterales. En el primero, Pedro Ríos hace un desmarque tremendo delante de Candelas pero dejamos centrar a Perdomo con facilidad. Corregimos o recordamos esos detalles y se trata de no repetirlos. Uno se puede equivocar pero repetir los mismos errores sería de tonto».

Nafti subraya que el camino de la temporada es muy largo «donde habrá contratiempos. Perdimos el otro día, estudiar el porqué, mejorar y seguir hacia adelante», apuntó.