Bienvenido a «la familia»

Parece que Paco del Águila tiene 30 en vez de los 20 años que señala su carnet de identidad. El último fichaje del Cáceres Patrimonio de la Humanidad lanzó un mensaje de madurez y humildad en su presentación, en la que reiteró que llega al equipo «agradecido por la oportunidad» y «para ganarme los minutos, no para que me los regalen».

Ala-pívot de 2,01, no hace falta escudriñar mucho en su currículum para descubrir que sí tiene mucho de lo que presumir: internacional en categorías inferiores y campeón de España en las categorías cadete y junior con el Real Madrid, en el que llegó a compartir cancha con Luka Doncic. Todavía era conocido como «Paco Salvador», pero prefiere que se le llame por su segundo apellido. Un club de la Liga Endesa como el Baxi Manresa confió en él y le firmó un contrato de tres años. Al Multiusos, donde ya pasó unos días hace un par de veranos entrenando en un clinic de tecnificación, llega cedido.

Con muchas ganas

Pero todo eso no cuenta ya desde que, el pasado viernes, se puso ante el Canoe por primera vez la verdinegra en partido oficial. «Hay que seguir mejorando y tengo que adaptarme mejor. Al fin y al cabo, solo llevo dos entrenamientos», contó, elogiando los valores que le han transmitido al llegar el técnico, Roberto Blanco, y el director deportivo-gerente, Sergio Pérez.

«Una cosa que hablé con el entrenador fue que no es un equipo en el que haya un jugador que destaque, sino que es un equipo, una familia, tanto dentro como fuera. Me han acogido muy bien. Doy las gracias por confiar en mí, espero aprovechar esta oportunidad», declaró. Se definió a sí mismo como «muy trabajador, siempre desde la defensa, porque creo que es lo más importante para llevar al equipo a la victoria». Y añadió que no tiene «ningún problema en pegarme con gente más grande que yo, más pesada».

A Cáceres le ha atraído la «buena dinámica» del club y que «es una gran oportunidad» para él. «Quiero ayudar y que me ayuden a mí. Tengo 20 años y una trayectoria por delante. Prefiero venir desde abajo, ganarme mis minutos», concluyó.

En la misma línea estuvieron el presidente del club, José Manuel Sánchez, y el propio Sergio Pérez, que elogiaron ante todo la capacidad de sacrificio del jugador. «Hemos hecho un gran esfuerzo por traerle. Le trataremos como a todos los jugadores, con mucho cariño», indicó Sánchez.