Calderón: 'Me encuentro físicamente genial y soy feliz jugando todavía'

El base extremeño José Manuel Calderón se ha convertido dentro y fuera de los campos de la NBA en un referente de profesional "integro", gran compañero, y que lo da todo cuando viste la camiseta de su equipo, actualmente con los Pistons de Detroit, con quienes se encuentra "feliz" y en plenitud de forma.

Calderón, a sus 37 años, 14 como profesional de la NBA, en declaraciones a la Agencia EFE, reconoció que su continuidad en el mejor baloncesto del mundo se la toma sin ningún tipo de presión y sobre todo disfrutando del juego.

"Me lo tomó todo día a día, me encuentro físicamente genial, muy bien", destacó Calderón durante su visita a Houston con los Pistons. "No sé que es lo que puede pasar la semana que viene".

De lo que no tiene ninguna duda el jugador de Villanueva de la Serena es de las sensaciones que siente y que son de las mejores.

"Soy feliz, me lo paso todavía muy bien jugando a baloncesto y ya veremos a ver que es lo que pasa cuando llegue el momento de tomar una decisión, al día de hoy no me planteo retirarme tan pronto", reconoció Calderón.

Su llegada a los Pistons para una segunda etapa, ya jugó 28 partidos en la temporada del 2012-13, como agente libre fue algo que tenía muy claro después que el entrenador Dwane Casey, al que ya conocía de los Raptors de Toronto, se hizo cargo del equipo.

"Sin duda, fue muy importante, y estoy muy contento", admitió Calderón. "De hecho fue una de las razones por las que vine aquí (Pistons). Él sabe lo que puedo hacer, tengo confianza en él. Contento por esa confianza y el equipo va bien".

Al margen de los resultados, que todavía no son los que esperaban, Calderón siente que el equipo marcha por el buen camino, aunque necesitan mayor trabajo.

"Al equipo lo veo bien. La verdad que cada día nos va a costar todavía un poquito, pero bueno el equipo trabajando juntos, en grupo, adaptándonos al nuevo entrenador, nuevo jugadores nuevo sistema, pero buen grupo de compañeros y de momento las cosas me van bastante bien", destacó Calderón, que tiene promedios de 2,4 puntos; 2,7 asistencias y 1,4 rebotes.

El veterano jugador español, que milita en el séptimo equipo diferente desde que llegó a la NBA en la temporada del 2005-06 con los Raptors, está convencido que está en una franquicia que tiene opciones de ser ganadora.

"Nunca sabes lo que puede pasar, pero a priori es un equipo que queremos ganar, estamos en playoffs, vamos a estar ahí peleando por esos puestos y luego veremos", analizó Calderón. "Pero sobre todo el buen ambiente, el buen rollo, todos luchando por lo mismo, que eso es importante, y bueno ahí es donde tenemos que seguir".

Precisamente, los Pistons, con la marcha del alero LeBron James a Los Angeles Lakers, pueden ser uno de los equipos que se favorezcan en la lucha por estar en los playoffs tras la perdida de potencial de los Cavaliers de Cleveland, aunque Calderón considera que la competición sigue muy igualada.

"Creo que todo está muy igualado. Estoy convencido que cada vez la NBA está todo más igualado. Creo que cualquier equipo te puede ganar como no tengas una noche normal", subrayó Calderón. "Tienes que estar preparado para eso y poco más".

Ese estar listo cada noche para competir es lo que al final hará la diferencia, no la presencia de un jugador u otro.

"A priori hay favoritos perdiendo muchos partidos al comienzo de temporada, con muchos cambios, como ha sucedido con Filadelfia, Boston, pero yo creo que la palabra es igualada, especialmente en esos 10 primeros puestos", analizó Calderón.

El veterano jugador español también tiene muy claro que el baloncesto espectáculo es importante y necesario, y más dentro de la NBA, pero con lo que se ganan los partidos es con la defensa.

"Si eres capaz de anotar todos los tiros no tienes que preocuparte de la defensa, pero eso no pasa. Yo creo que la defensa es importante. Se trata de tener un equilibrio entre las dos cosas", comentó Calderón sobre la tendencia que se da esta temporada en la NBA de primar el ataque sobre la defensa.

"Es una forma de hablar. Es verdad que el ataque es importante, que los triples lo son por cuestiones de estadísticas de números, pero al final la clave estará siempre en que tienes que conseguir que el rival meta menos puntos que tú", argumentó Calderón.

En cuanto a la llegada del seleccionador de España, el italiano Sergio Scariolo a la NBA como entrenador asistente de los Raptors, Calderón lo ve como algo positivo que le puede ayudar al técnico europeo en su propia experiencia.

"Si ha tomado la decisión es importante para él. Al final no cambia demasiado siendo el entrenador de la selección. Nosotros seguimos estando por aquí. Creo que para él es bueno el conocer la experiencia de que es exactamente el día a día de la NBA, porque muchas veces que te cuenten no es fácil y creo que está contento con la organización y feliz con lo que tiene y como le están hiendo las cosas", valoró Calderón.

El internacional español está convencido que Scariolo aprenderá mucho de la experiencia de la NBA y eso pueda ayudar también al equipo nacional de España.

"Aprendiendo mucho porque al final siempre es otro punto de vista y ojalá sea bueno para el baloncesto español, pero realmente ya te digo, creo que es bueno, que venga cuanto más gente posible a la NBA, tanto sean entrenadores o jugadores", agregó Calderón.