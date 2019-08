Candelas, tres de tres

Sólo conoce el triunfo en el fútbol extremeño de bronce. Primero desde su banda izquierda ayudó al Villanovense a llegar al play-off de ascenso a Segunda como tercero de grupo y después repitió la cuarta plaza con el Extremadura, con el que ascendió a la categoría de plata, y con el Badajoz la pasada campaña, disputando su tercer play-off consecutivo con un club de la región. En sus 107 partidos en equipos extremeños ha ganado 50, ha empatado 27 y ha perdido 30. De La Solana a Badajoz pasando por Albacete, Cartagena, Villanueva, Almendralejo e Ibiza. A sus 24 años, tener a Alfonso Candelas Fernández en el equipo es una garantía.

«En estos tres años que llevo en el fútbol extremeño he tenido la suerte, casualidad o como lo quieras llamar, de conseguir tres play-off consecutivos y un ascenso y en este quiero ir a por el cuarto y el segundo ascenso», declara el lateral izquierdo manchego. «Con mi trabajo y la confianza de los entrenadores me gané un puesto en los equipos, las temporadas fueron rodadas y al final no puedes jugarlo todo, como en el caso del Extremadura que me perdí algunos partidos bonitos de play-off pero el éxito si se asciende es de todos y espero que la próxima temporada también sea bonita».

Su espinita es no haber llegado aún a Segunda División. «En el Extremadura esperaba tener una ficha en el fútbol profesional, pero por unas circunstancias o por otras al final deciden cederme, empiezo en el Ibiza y acabo en el Badajoz en el que estoy muy contento. Salió bien la elección, conseguimos el play-off, la segunda vuelta fue muy buena y no me pensé volver por Mehdi Nafti, la ciudad y la afición».

Buenas sensaciones

Al primer partido ante su exequipo, el Cartagena, el domingo a las 20.30 horas, Candelas explica que «llegamos con muy buenas sensaciones. Es verdad que la pretemporada no empezó como esperábamos pero prácticamente todo el grupo es nuevo y tienes que conocer a los compañeros y tener adaptación. En los últimos partidos ante Recre y Salamanca hemos ofrecido muy buen fútbol, creando ocasiones y por eso llegamos muy bien».

El nuevo Badajoz es más fuerte «en el fondo de armario. Se ha fichado muy bien con dos jugadores por puesto y con lo largas que se hacen las temporadas, el equipo lo notará». Se mantiene el bloque defensivo, «y si se puede hacer un pilar desde la defensa, al final tendrás tus ocasiones y puedes llevarte muchos partidos. Es una ventaja que en defensa nos conozcamos pero ya hemos estado muchas horas juntos en pretemporada». Y de medio campo hacia arriba, «un mundo nuevo con mucha calidad, mucha pegada y llegada. Hay jugadores muy verticales, con mucha calidad en el centro del campo, banda y arriba».

Los futbolistas reconocen que «notan bastante» la profesionalización del club desde la llegada de Joaquín Parra. «No va a ser un cambio radical porque hay mucho trabajo desde el césped hacia dentro pero todo lo que está aportando Joaquín es de agradecer y poco a poco irá consiguiendo lo que él quiere».

De la nueva temporada, explica que «vengo con mucha ilusión porque sabía que el proyecto iba a ser muy bueno. Será un año apasionante, con humildad porque será complicado. No creamos que vamos a ganar todos por goleada porque los rivales juegan, tendrán muy buenas plantillas pero con calidad, humildad y trabajo sacaremos muchos partidos adelante».