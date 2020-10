Cuando el límite salarial entra en juego

Aunque entró en vigor en el 2013, inspirado en el modelo de la NBA, este es el primer mercado en el que el límite salarial ha entrado realmente en juego, convirtiéndose en un sudoku infernal para los secretarios técnicos de muchos equipos de Primera y Segunda. El bajón de ingresos provocado por el coronavirus ha hecho saltar por los aires los presupuestos, condicionando directamente la confección de las plantillas.

El Barça, más allá de las estrecheces económicas que tiene, ha necesitado desprenderse de Rakitic, Vidal y Suárez para poder liberar espacio en su techo salarial, que ha bajado en 65 millones. Hasta el último momento estuvo mirando la fórmula de dar entrada a Memphis Depay. El Espanyol es el equipo que dispondrá de más límite salarial en Segunda. Pese a ello Keidi Bare, que fichó el 22 de septiembre por dos millones de euros (más uno en variables), no pudo debutar hasta el pasado fin de semana porque el club blanquiazul no le podía inscribir hasta que no hubiera liberado unos cuatro millones de la masa salarial.

El club azulgrana era la temporada pasada el que tenía un límite salarial más elevado (671,429 millones) al ser el líder en ingresos de la competición. La junta de Josep Maria Bartomeu aspiraba a entrar en la temporada 2019-2020 en la liga de los clubes con presupuesto por encima de los 1.000 millones de euros pero los estragos de la pandemia han hecho saltar por los aires sus previsiones y ha acabado presentando pérdidas por primera vez en una década: 97 millones menos, que hubieran sido muchos más sin la operación de ingeniera financiera que computó el traspaso de Arthur a la Juve por 72 millones en el ejercicio pasado, dejando los 60 de Pjanic para el siguiente.

Una de las fórmulas que ha usado el Barça para bajar 65 millones su masa salarial ha sido ampliar los contratos, como ha pasado en la sección de básquet con las renovaciones de Nikola Mirotic, Pierre Oriola, Kyle Kuric y Brandon Davies. El coste anual de los fichajes baja al repartirse entre más años. Un método que Jordi Moix ha explicado en el programa Que t'hi jugues de la SER que se podría extender al resto al primer equipo de fútbol y a todas las secciones del club. El vicepresidente económico del club ha apuntando que se tiene que combinar en esta "calendización" motivos económicos y deportivos para que no sea "pan para hoy y hambre para mañana".

¿CÓMO SE CALCULA?

¿Cómo se calcula el límite salarial? Restando a los ingresos todos los gastos no deportivos. El límite se puede actualizar durante el curso con las modificaciones que haya sufrido el presupuesto y se puede aumentar si hay entrada de dinero por nuevos patrocinadores o accionistas (en el caso de SAD) y también si se producen venta de jugadores. El tope salarial incluye los gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo y también además el gasto en filiales, cantera y otras secciones. Se incluye los salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

LaLiga señaló que no haría públicos los techos salariales hasta la conclusión de esta ventana de fichajes, pero Javier Tebas calcula que el impacto en el límite salarial en 2020-2021 será de unos 400 millones. El presidente explicaba recientemente en una entrevista que calculaban una caída del negocio ordinario del 13% y de casi el 50% en traspasos.