Empoderamiento e igualdad marcan el inicio del Mundial de fútbol femenino: los mejores vídeos de promoción de Francia 2019

A partir del 7 de junio y durante un mes, los estadios franceses se vestirán de gala para disfrutar del Mundial de fútbol y celebrar la igualdad de la que por primera vez presume la FIFA. En las pantallas de los nueve estadios se emitirá un único mensaje: "El fútbol educa".

Es la última campaña del máximo organismo internacional de este deporte, que pretende incorporar a las mujeres a un deporte tradicionalmente ligado a los hombres.

Precisamente la ruptura de este estereotipo parece la tónica general de todas las creaciones previas a la gran cita mundialista. Empoderamiento e igualdad reinan en spots que pretenden que los aficionados al fútbol conozcan a sus estrellas y que las niñas por fin tengan referentes.

Football's coming home. Una canción contra los prejuicios. 'Three Lions' (Tres leones) se convierte en 'Three Lionesses' (Tres leonas). El famoso tema de David Baddiel y Frank Sinner, uno de los mayores himnos de este deporte, cambia su mensaje a través de la marca de bebidas energéticas Lucozade: "El mismo orgullo, el mismo significado. Todos los años de dolor no nos impidieron soñar. Tantos chistes, tantas burlas, todos esos 'bien hecho, chicas'..."

Equipos nacionales, marcas internacionales, organismos... Todos quieren lanzar un mensaje en dirección a la igualdad, y lo han hecho a través de imágenes emotivas, historias personales y muchas niñas deseosas de tener el mismo camino que sus compañeros.

"No tenemos pelotas, pero sabemos cómo usarlas". La marca alemana DW Sports ha creado sin duda uno de los mejores contenidos previos al Mundial. A través de su spot, recalca el esfuerzo de sus jugadoras y pone en valor la importancia del equipo en el fútbol femenino mundial. "Jugamos para un país que no conoce nuestros nombres. Hemos luchado contra prejuicios".

"We don't have balls.

But we know how to use them!"



The @DFB_Frauen with a 🔥 campaign ahead of this summer's Women's World Cup. #FIFAWWC pic.twitter.com/IC1b9b2VHU