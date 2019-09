España recibe a Islas Feroe con la mirada puesta en la Eurocopa

La selección española de Robert Moreno, entre el homenaje oficial a Quini y la oficiosa dedicatoria a Luis Enrique, con Islas Feroe como invitado; empieza a mirar de frente a la Eurocopa tras sumar cinco victorias en cinco partidos en la fase de clasificación, con una temporada por delante para asentar el bloque.

La línea continuista de Moreno dejó buenas sensaciones en su estreno oficial, con una victoria importante ante Rumanía (1-2) en la que desplegó verticalidad, aunque también problemas en el repliegue, que le deja con siete puntos de ventaja con el tercer clasificado del grupo, una Noruega que juega este domingo en Solna ante Suecia, segunda clasificada, en la sexta de diez jornadas.

EN BUSCA DEL PLENO

Tanto el seleccionador como Busquets, comparecientes en la previa, mantienen una línea de ambición total, con respeto al rival y mesura, en busca del ya varias veces mentado pleno de puntos. El primer escollo no es de los más complicados, y el seleccionador adelantó que va a presentar cambios: Hemos dicho que todos son importantes y tenemos que cumplir con eso, argumentó.

Aún así, con niveles saludables de competencia interna y con incorporaciones constantes a las listas de convocados, la victoria en Rumanía deja tres jugadores afianzados: Fabián, comandante al mando del centro del campo; Alcácer, que mantiene su ratio de goles por partido con la selección; y Kepa, que justificó su titularidad con dos paradas que salaron los tres puntos en Bucarest. No tengo a un portero titular, puede haber cambio o no. Los tres tienen gran nivel, insistió el seleccionador.

BUSQUETS MÁS ALLÁ DE LA EURO

Se espera rotación masiva en el equipo, salvo para un Ramos que cumple 167 internacionalidades, incluido el portero y un Sergio Busquets no garantizó su presencia más allá de la Eurocopa: Ya tengo una edad y tienes que ir año a año, dependerá de la confianza de los entrenadores y de cómo me encuentre. No sabría decirte qué pasará, dijo el jugador del Barça.