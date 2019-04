Espectacular remontada rojiblanca

El Deportivo Don Benito pasó del drama al éxtasis en un partido inolvidable. Lo que parecía un vía crucis al monte Calvario se transformó en una resurrección que afianza a los rojiblancos en la Segunda B. En el minuto 35 perdían 0-2 y en el 67 iba ganando ya 4-2 tras 22 minutos de valentía y descaro para enmarcar.

El inicio del encuentro no hacía presagiar para nada el resultado final. El Don Benito, a diferencia de otros días, salió con más seguridad, sin dominar a los andaluces, pero firmes, con pocas concesiones. Crear no era fácil ante una de las zagas más seguras de la Segunda B, pero no se sufría. Todo muy frío, como el tiempo. Ale Zambrano por poco le roba la cartea a la defensa en los primeros compases para marcar pero le faltaron unos centímetros. Juanje avisó por parte de los visitantes con un libre directo a la barrera.

El San Fernando fue ganando dominio y presencia en el área rival. En el 34 llegó el jarro de agua fría, saque de falta de Juanje que peina Carri y remate al segundo palo de Oca, que sorprendió a la zaga local para poner el 0-1. Sin apenas tiempo para reaccionar llegó el segundo gol del San Fernando. Pérdida en la medular, gran pase de Franch a la llegad de Joselu y el delantero de Talarrubias definió con una gran clase en el 0-2. Al Don Benito le tocaba otra vez tirar de épica.

EL CAMBIO / Tras el paso por los vestuarios el partido volvió a cambiar de cara, como hace 15 días. Juan García no dudó en meter a Matheus Santana por Ordóñez, otra vez arriesgando y yendo a por todo.

Así en el 47 los locales recortaron distancias. Jugada de pizarra de los de Juan García, que esta vez acabó rematando Trinidad con un zapatazo potente imposible de parar para Milovic.

Y otra vez éxtasis en Don Benito. Esta vez fue Pepe Bernal, como Pozo hace dos semanas, el que la pegó desde lejos picada y pegada al palo en el 52. En apenas siete minutos los calabazones volvían a engancharse al partido.

El Deportivo Don Benito olía sangre y quería más. No vacilaron los rojiblancos en ir a por el duelo. Por su parte el San Fernando seguía creando peligro a balón parado. En el 60 Carri la pone y no llega Gabi Ramos por poco. El viento en contra era otro enemigo para los locales y un amiguete improvisado para los gaditanos.

Después de los minutos de locura el partido volvió a bajar la intensidad. Pero a pesar de esa cordura el Don Benito tocaba más que antes y volvía a sentirse cómodo dominando aunque sin balón concedía más espacios al San Fernando, que también buscaba salir a las contras. Carri quiso sumarse a la fiesta de los golazos y la pegó fuerte desde lejos rozando el palo.

Cuando parecía que el San Fernando respiraba llegó la genialidad, otra vez, de Abraham Pozo, que superó a sus dos compañeros con otro golazo con la izquierda desde su casa que pegó en el larguero y entró cerca de la escuadra en el 63. Don Benito era una fiesta, un momento de éxtasis al que quiso sumarse también Edgar Agudo, que se mete entre los centrales y define con seguridad para una remontada que se tardará mucho en olvidar (4-2).

REACCIÓN / El San Fernando salía de su incredulidad y buscaba reaccionar. Jacobo lo intentaba desde lejos pero el balón acabó fuera. Con la ventaja el Don Benito intentaba dormir el duelo y el San Fernando reaccionar. En el 77 Carri lo busca con un libre directo pero apareció Leo Santos, espectacular. Pero ahora también los de Juan García tenían espacios y Trinidad tuvo en sus botas el quinto, pero no definió.

El San Fernando volvía a provocar que el partido se abriera yendo hacia arriba y dando protagonismo a Leo Santos que volvió a lucirse en el 82 sacando un remate de Jacobo. El cuadro visitante se hacía con el balón pero el tiempo corría en su contra. No quiso rendirse y en el 88 tuvo premio. Ramírez se encuentra con un mal despeje para el 4-3.

El gol dio vida a los andaluces, que se lo volvían a creer. El San Fernando apretaba acumulando gente en el área y con mucha verticalidad. Tocaba sufrir y además el viento en contra no ayudaba.El pitido final se celebró como un título, como lo que tiene pinta que va a ser, una permanencia. El Don Benito durmió anoche con cuatro puntos por encima del play out y con cinco más que el descenso.

Don Benito 4

San Fernando 3

3Goles: 0-1, m.34, Oca; 0-2, m. 35, Joselu; 1-2, m. 47, Trinidad; 2-2, min. 52, Pepe Bernal; 3-2, m. 63, Abraham Pozo, 4-2, m. 67, Edgar Agudo; 4-3, m. 88, Ramírez.

3Árbitro: González Francés. Tarjeta a Trinidad y Leo y a Carri y Sánchez.

3Estadio: Vicente Sanz.

3Espectadores: 2.200.

3Don Benito: Leo Santos, Trinidad, Álex Herrera, Ordóñez (Matheus, m. 45), Mario Gómez, Gonzalo, Ale Zambrano, Abraham Pozo (José Manuel, m. 84), Pepe Bernal, Edgar Agudo y Sillero (David López, m. 75).

3San Fernando: Milovic, Ramos, Diego Simon, Oca, Lolo Guerrero, Raúl Palma (Ramírez, 77), Pablo Sánchez (Sergio Romero, min. 74), Joselu, Pau Franch, Carri y Juanje (Jacobo, min. 61).