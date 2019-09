El Extremadura, convencido de sus opciones en el Carranza

No han pasado ni tres meses de aquel golazo de Pomares desde el centro del campo que provocó la campanada del Extremadura en el Ramón de Carranza y dejó, a una jornada del final de liga, prácticamente fuera del playoff al Cádiz. Aquel Extremadura, que no se jugaba nada y que venía conmocionado por la pérdida de Reyes, asaltó el Carranza inyectándole al partido una pasmosa tranquilidad y mucha confianza. No lo olvidan en Cádiz, que durante toda la semana han recordado esta cita para encender ánimos de revancha. Y no se asusta el Extremadura de ello, que acude al coliseo amarillo para jugar esta noche a las 21.00 horas cargado de motivación para buscar el primer triunfo que se le resiste.

Va sin complejos el equipo de Manuel al encuentro porque conoce la fórmula para ganar en plazas grandes. «Nosotros tenemos una mentalidad muy fuerte y sabemos el camino», recuerda una y otra vez el gallego.

No obstante, Manuel sabe que el camino se torció gravemente la pasada semana ante el Fuenlabrada, donde afloró la peor versión de un Extremadura irreconocible en la primera parte y nervioso en la segunda. Quizá, por ello, Manuel se atrava a tocar algo del centro del campo.

El mal partido de Lomotey puede relegarle al banquillo para darle la titularidad a Sergio Gil, un hombre con capacidad de mando y responsabilidad con el balón en los pies. En banda, Pinchi también podría tener opciones de jugar en detrimento de Pastrana.

Sin Willy/ La expedición de 18 jugadores partió ayer a Cádiz donde quedó concentrada para el partido de esta noche. Manuel ha hecho debutar en la convocatoria a Rafa Mujica, que podría tener sus primeros minutos en la delantera. También está convocado por primera vez este año Valverde. La sorpresa ha sido la no convocatoria del capitán Willy, que no viaja por decisión técnica. Tampoco lo hacen Airam Cabrera, Rueda, Rocha, Josema y Haris por el mismo motivo.

Cádiz es uno de los desplazamientos más cortos de la temporada y por ello la afición del Extremadura estará representada en las gradas del Ramón de Carranza por más de 400 aficionados. Muchos aprovecharon el buen tiempo para hacer puente playero-futbolístico desde el viernes al domingo.

Líder/ Defiende condición de liderato este Cádiz que junto a Huesca y Fuenlabrada son los únicos equipos capaces de lograr dos victorias.

El equipo de Álvaro Cervera se encuentra en buena forma, aunque su propio entrenador ha reconocido que han jugado «partidos engañosos», ya que tanto contra la Ponferradina (jornada primera) como con el Mirandés (jornada segunda), el rival se quedó con diez jugadores por expulsión en la primera parte.

Jurado, Akapo y Edu Ramos siguen lesionados y se pierden la cita de esta noche. Cervera plantea repetir la misma alineación de Miranda de Ebro, con Perea como uno de sus principales hombres. El ex del Extremadura, que parecía no convencer, se ha ganado un hueco a base de goles y buen fútbol.

El Carranza vuelve a recibir al Extremadura, un rival con el que perdió el Cádiz las dos veces el año pasado. Veamos si no hay dos sin tres.