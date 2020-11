El Extremadura recurre a la autocrítica para motivarse

En una semana donde muchas de las críticas por el mal comienzo de liga del Extremadura se han focalizado en su entrenador, Manuel Mosquera, y en sus planteamientos, la plantilla azulgrana da un paso adelante para ser autocrítica. En concreto, lo hace uno de sus nuevos fichajes, Saúl González, que quitó al mister del foco y dejó claro que los responsables hay que buscarlos en el verde: «el mister no puede hacer más. Trabaja bien y pone a 11 jugadores. Somos nosotros los que tenemos que dar un paso al frente y sacar los resultados. La responsabilidad única es nuestra. Tenemos que meter la pelota porque el mister no va a salir a meter goles».

El madrileño aboga por resetear la mente y olvidar los tropiezos. «Hemos de revisar errores, pero sólo para mejorar. Hay que ganar para no descolgarse. Los puntos empiezan a ser urgentes». En esa autocrítica, Saúl tiene claro que la precipitación y la ansiedad de verse por detrás en los dos partidos ha podido pesar. No obstante, no tiene pelos en la lengua al afirmar que “eso no nos puede pasar. Hay que ser autocríticos y ver que con ese nivel no nos llega”.

Sobre el partido ante el Villarrobledo, Saúl guada un buen recuerdo de su paso por el estadio de Nuestra Señora de la Caridad, donde el año pasado ganó 1-4 cuando era jugador del Marbella y, además, marcó un gol. Habla del campo y, aunque estuviera en malas condiciones, no van a ser excusas. Cuando te pones la camiseta del Extremadura tienes que ir a ganar a todos los campos. Y a eso vamos, ha afirmado.

El Extremadura podrá contar ya con José García y Liam tras resolver sus flecos federativos, mientras que Sergio Gil puede ser baja por una lesión en el abductor.