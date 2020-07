Flavia Lima regresa al Arroyo

El presidente y hasta ahora responsable técnico del Extremadura Arroyo, Adolfo Gómez, venía asegurando en los días que el club extremeño ultimaba un fichaje 'bomba', y en las últimas horas ha concretado el regreso a la disciplina del equipo cacereño de la tal vez mejor jugadora extranjera de su historia, la brasileña Flavia Lima. Lima (Brasil, 1982), fichó por la escuadra de Arroyo de la Luz en agosto de 2008, procedente del Ribeirense de Azores portugués, para formar parte de un equipo que acababa de ascender a la Liga FEV, y militó en el mismo durante seis temporadas, en las que protagonizó varios ascensos, entre el ellos el histórico logrado el 20 de abril de 2013 a Superliga.

Jugadora de gran personalidad y un gran carisma, la central brasileña dejó un recuerdo imborrable en Arroyo de la Luz, tanto en su faceta de jugadora como de entrenadora de equipos de categorías inferiores. En opinión de Gómez, el fichaje de Flavia propicia "no solo incorporar a una jugadora veterana y una entrenadora de una valía contrastada, es mucho más, porque estamos hablando de una voleibolista que tiene un enorme tirón entre la población arroyana por lo querida que es".

El presidente también ha explicado que esta contratación comporta cambios estructurales "directos" en el organigrama deportivo del club, puesto que el propio Adolfo Gómez pasará, después de muchos años de entrenador principal, a ser entrenador asistente.

En este sentido ha aseverado que, "este fichaje lo llevo persiguiendo desde hace tiempo, durante estos meses de incertidumbre, trabajando en la sombra, intentado conseguir lo mejor para nuestro club y creo que lo hemos logrado, pues todas las personas con las que he contactado, directivos, jugadoras, me han transmitido su satisfacción por el mismo".

Tras abandonar el Extremadura Arroyo, Flavia Lima firmó por el IBSA Las Palmas en la temporada 2014-15, para posteriormente firmar por el Peluquerías Haris de Tenerife, equipo con el que se proclamó subcampeona de la Copa de la Reina en 2018 y en el que la campaña pasada asumió el mando de entrenadora. Al respecto de su contratación por el cuadro extremeño, Lima ha señalado que "he fichado por el club que me abrió la puerta de España, con el que viví momentos deportivos y personales inolvidables, al tiempo que vuelvo a una tierra y una población de gente humilde y trabajadora de la que me enamoré en mi interior etapa, a la que espero devolver todo lo que dio entonces".