Gaspart: "Figo se fue como un traidor"

El expresidente del Barcelona Joan Gaspart dijo que Luis Figo se fue del club azulgrana "como un traidor y la gente no se lo ha perdonado ni se lo perdonará jamás", el día que se cumplen 20 años del primer regreso del jugador portugués al Camp Nou con la camiseta del Real Madrid.

"El socio del Barcelona no aceptó la forma de irse de Figo. Ni lo asumió ni lo aceptó. Por eso aún hoy en día se recuerda esa noche", añadió el entonces presidente del club azulgrana en declaraciones a RAC1. Figo, instalado en Madrid, se ha reconvertido, entre otras cosas, en azote en las redes sociales de los líderes de izquierda (Sánchez, Iglesias, Rufián...) y sus textos suelen estar en sintonía con el PP o Vox.

Marcaje de Puyol

El 21 de octubre de 2000 el Camp Nou fue un clamor contra Figo, quien se había marchado ese verano al Real Madrid gracias a que Florentino Pérez pagó su cláusula de rescisión (10.000 millones de pesetas) para cumplir una de sus promesas hechas durante la campaña electoral a la presidencia del Real Madrid.

Hasta entonces el delantero portugués había sido el ídolo de la afición azulgrana y durante el clásico, que venció el Barcelona por 2-0 bajo una lluvia intensa en el segundo tiempo, esta no paró de silbarle de una manera atronadora y de lanzarle objetos, obligándole a apartarse de las bandas, y Carles Puyol le hizo un marcaje al hombre de los que se recuerdan para siempre.

La cabeza de cochinillo

En la siguiente visita de Figo al Camp Nou como madridista, un individuo del público le lanzó una cabeza de cochinillo. "Figo me llamó la noche de las elecciones del Real Madrid y me dijo que tenía dos billetes. Uno para volar a Barcelona desde Lisboa y otro para ir a Madrid. Y añadió que de mí dependía que utilizara el de Barcelona. Debía hacer lo que él me dijera", relató Gaspart.

La famosa cabeza de cochinillo.

Pero el expresidente azulgrana considera que el gran culpable de la operación fue Florentino Pérez. "Me pidió disculpas y me reconoció que la jugada no era justa, pero que en aquellos momentos tan solo pensaba en ganar las elecciones. La jugada que hizo Florentino diciendo a sus socios que o venía Figo o les pagaría el abono anual es una cosa que nunca más se ha hecho ni en España ni en el mundo entero", sentenció.

El próximo sábado habrá otro clásico entre el Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou y el ambiente en las gradas será diametralmente opuesto al del 21 de octubre de 2000. No habrá público a causa de la pandemia del coronavirus.