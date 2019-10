Gran día extremeño en el Jarama

Excelente jornada para dos pilotos extremeños en el circuito del Jarama dentro del Campeonato de España de resistencia. Ángel Santos (Chefo Sport), junto a su compañero asturiano Bruno Méndez, conseguían la victoria en la segunda carrera, mientras que Miguel Grande (Extremadura Rallye Team) cosechaba como mejor puesto, el quinto logrado el sábado en la primera prueba en la Open Michelín. Además, Grande tras el transcurso del fin de semana se proclamó campeón de España de la categoría Junior Clase 3 de forma matemática.

Ayer los extremeños contaron con la presencia y apoyo del director general de Deportes, Junta, Dan de Sande, junto al presidente de la Federación Extremeña de Automovilismo, Marcos Cerezo.

La dupla de Chefo Sport conformada por el cacereño Santos y Méndez acababa el sábado en sexta posición de la División 4 con su Renault Clío Cup IV con un global de 52:10.011 minutos en competición para cumplimentar las 27 vueltas con una velocidad media de 119,5 kilómetros/hora. En la segunda carrera, ayer, Santos y Méndez conseguían resarcirse y vencer en la División 4 y en la Pagid Challenge, con un tiempo total de competición de 50:52.127 minutos (122,6 km/h).

El extremeño comentaba tras bajar del podio que «por fin llego la victoria con el Renault y en Madrid. Ha sido un fin de semana con acento extremeño en el circuito del Jarama. Agradecer a Dan de Sande la visita al circuito y arroparnos durante el fin de semana. Quiero dedicar esta victoria a mi abuela».

GRANDE, QUINTO Y CAMPEÓN / Por su parte, el chinato Miguel Grande concluía la primera carrera en quinta posición del Open Michelín con un tiempo de carrera de 51:25.173 minutos para completar 25 giros a una velocidad media de 112.4 km/h. Peor le marcharon las cosas ayer al joven piloto, que tuvo que abandonar tras nueve giros de carrera después de arriesgar para mantener un alto ritmo de carrera y que se rompiera la caja de cambios de su Ford Fiesta ST Line.

«La carrera no ha discurrido como esperábamos. La mayoría de competidores habían preparado a conciencia sus vehículos mejorando sus cambios y la mecánica y nos ha costado poder mantener el ritmo durante todo el fin de semana. En la segunda carrera al intentar mantenerme pegado al resto de rivales he roto la caja de cambios y no hemos podido seguir luchando en carrera», comentaba Grande.