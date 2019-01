Con un guion casi escrito en agosto

Una pelea entre los dos ‘gallitos’ y varios aspirantes incluso a fajarse por ser campeón. La temporada en Tercera no arroja sorpresas significativas por ahora: Cacereño y Mérida, señalados por todas las quinielas, están arriba finalizada la primera vuelta. Detrás, Coria, Moralo, Plasencia, Jerez, Extremadura... los que se preveían. Por abajo, otro tanto de lo mismo, con la inclusión sorpresa del Calamonte, que apuntaba alto. El análisis, uno a uno, apunta ahora a una segunda parte de la liga apasionante. Y es que la ‘batalla’ definitiva se acerca.

1. Cacereño (45 puntos)

Acabó la primera vuelta como campeón de invierno. Aventaja en un punto al Mérida y ha conseguido sobreponerse a cuestiones extradeportivas y económicas graves, lo que le ha hecho ser un bloque todavía más fuerte. El año 2019 es el de su centenario y el cuadro de Adolfo Muñoz quiere brindarle a su afición un año histórico. En la segunda vuelta, de los seis rivales más duros, tres los recibe en casa (Jerez, Coria y Extremadura B), y los otros tres compromisos son a domicilio (Moralo, UP Plasencia y Mérida).

2. Mérida (44 puntos)

Con una tendencia de menos a más tanto en juego como en resultados, ha logrado acabar la primera vuelta a un punto del líder, el Cacereño. Los de Santi Amaro esperan poder mantener esta línea ascendente que le dé el liderato lo antes posible. En el seno del club emeritense son conscientes de que el Romano va a ser clave, ya que, además de jugar un partido más en casa que fuera, tienen que recibir a los rivales más duros de la provincia de Cáceres, es decir, Moralo, Plasencia, Cacereño y Coria. A domicilio empieza en feudo del Extremadura B y también tiene que visitar al Jerez.

3. Moralo (41 puntos)

Lograr 41 puntos en una vuelta es muy complicado y el equipo de Diego Merino lo ha conseguido, además de forma brillante, como destaca la goleada al propio Mérida (4-1). Con sólo tres puntos de desventaja sobre el Mérida y uno más con respecto al Cacereño, los de Navalmoral de la Mata no quieren descartar absolutamente nada por arriba, aunque la gran noticia la tienen por detrás, pues han conseguido un muy colchón de 6 puntos sobre el sexto clasificado, el Extremadura B, para conseguir el objetivo de jugar los play off. Hacer un fortín del municipal moralo va a ser clave, ya que reciben a todos los rivales directos, excepto al Mérida.

4. Coria (39 puntos)

El equipo cauriense acaba la primera vuelta donde le gustaría acabar la temporada, en la cuarta posición que da derecho a jugar los play off de ascenso. El equipo de Miguelete se ha caracterizado por no dejarse sorprender por ninguno de los rivales, en teoría, inferiores. Ante los rivales directos, destaca su victoria frente al Cacereño, los demás han sido empates, excepto la derrota frente a la UPP. Para esta segunda vuelta, los caurienses reciben al Jerez y al Extremadura B en la última jornada.

5. UP Plasencia (36 puntos)

La gran noticia para la UPP es que ha acabado la primera vuelta con todas las opciones de poder acabar entre los cuatro primeros al final de la campaña. La escasa diferencia que tiene con el Coria da lugar a que se prevea una lucha completamente abierta para ver quién termina disputando los play off de ascenso. El equipo de Luismi se ha mostrado muy competitivo contra los equipos de arriba tal y como demuestran sus victorias frente al Extremadura B y el Jerez, ésta a domicilio para cerrar el año. Destacan los empates en feudos tan complicados como los de Cáceres, Coria y Navalmoral. Su derrota frente al Mérida fue por la mínima y estuvo a punto de empatar en la última jugada del partido. Mantener esta competitividad frente a estos rivales, más sabiendo que todos, excepto Mérida y Moralo tienen que visitarle, y ser más regular frente al resto, serán claves para conseguir el objetivo.

6. Jerez (34 puntos)

Parecía que el Jerez iba a vivir un año de transición y de cambio de ciclo, sin embargo, el equipo templario sigue manteniendo el gen competitivo de las últimas temporadas y no se le puede descartar para la pelea final de volver a colarse entre los cuatro primeros, algo que actualmente tiene a cinco puntos. Las primeras cinco jornadas de la segunda vuelta pueden ser claves para saber el devenir definitivo del equipo verdinegro, ya que recibe a Azuaga, Montijo y Mérida, y visita al Cacereño y al Coria.

7. Extremadura B (30 puntos)

Su mal arranque de la competición y una mala racha de siete partidos sin ganar, exige al filial azulgrana a hacer una excelente segunda vuelta si quiere terminar entre los cuatro primeros, ya que se encuentra a nueve puntos. Por calidad individual y juego colectivo, el equipo de Angelito ha mostrado que puede plantar cualquiera, pero también ha demostrado en otras ocasiones la falta de competitividad de un equipo tan joven. De todas formas, su función de formar futbolistas para el primer equipo lo está haciendo, a tenor de las convocatorias que ha habido.

8. Valdivia (24 puntos)

Ser el mejor de los normales tiene mucho mérito y el Valdivia lo ha conseguido en una primera vuelta. Ha tenido que adaptarse a las condiciones del Municipal de Zurbarán, hasta que estuviera preparado el nuevo terreno de césped artificial en el Primero de Mayo, campo habitual del club. Cabe destacar que desde que estrenaron las nuevas instalaciones, el equipo valdiviano no conoce la derrota después de empatar con Diocesano y conseguir una meritoria victoria frente al Jerez. Con los deberes prácticamente hechos, pues mantienen el descenso a ocho puntos, el Valdivia quiere ahora disfrutar.

9. Azuaga (23 puntos)

Parece que va a ser una temporada tranquila para el Azuaga, se podría esperar que estuviera un poco más arriba, pero hay un corte de puntos detrás del Extremadura B y se podría esperar que los azuagueños estuvieran más cerca de esos puntos. De todas formas, el equipo de Antonio Jesús Cobos debería asentarse en la zona tranquila de la clasificación conforme vayan pasando la competición ya que se encuentra a siete puntos del descenso.

10. Pueblonuevo (23 puntos)

Se ha ganado el sobrenombre de equipo revelación, ya que el objetivo del club es salvar la categoría y ni siquiera ha llegado a coquetear con dichas posiciones. El equipo de José Enrique Pineda se ha caracterizado por ser un equipo muy intenso y no se lo puso nada fácil ni al Cacereño ni al Mérida cuando se enfrentaron a ellos. No será fácil mantener los mismos guarismos en la segunda vuelta, pero si las lesiones y las sanciones le respetan, lo normal es que no pasen apuros ya que, al igual que el Azuaga, tiene un buen colchón de siete puntos sobre el descenso, cabe destacar que en las últimas cinco jornadas se le endurece el calendario, por lo que debe seguir con el ritmo de puntos actual.

11. Diocesano (22 puntos)

Si el Pueblonuevo lo ha hecho bien, el Dioce sólo lo ha hecho un punto peor, así que también ha completado una buena primera vuelta que le hace estar seis puntos por encima del descenso. Esa diferencia de sólo dos partidos le hace estar alerta, aunque lo cierto es que hay muchos equipos en la pelea. Mantener algo más de regularidad en casa puede ser clave. La primera oportunidad en la primera jornada frente a su perseguidor, el Montijo.

12. Montijo (20 puntos)

Con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso, parece el primero en estar en la zona peligrosa, aunque la circunstancia de que se encuentren tantos inmiscuidos en la pelea siempre da mucha ventaja al que está más lejos como es el caso del equipo montijano. En el primer partido del año visita al Diocesano y la victoria le colocaría por delante y metería también en la pelea al equipo colegial. Intentar mejorar sus números fuera, con seis derrotas en la primera vuelta, asignatura pendiente para no pasar apuros.

13. Olivenza (20 puntos)

Con los mismos puntos que el Montijo, el Olivenza ha sido el rey del empate (11) en esta primera vuelta, lo cual indica que necesita convertir esas tablas en victoria para mirar hacia la zona tranquila lo antes posible. Calidad individual y experiencia atesora la plantilla oliventina como para no pasar apuros.

14. Llerenense (20 puntos)

El recién ascendido está disfrutando de la categoría y se mantiene también a cuatro puntos del descenso, aunque sabe que la segunda vuelta va a ser dura. A pesar de haber encajado la peor derrota del campeonato (7-0) en la primera jornada frente al Cacereño, luego ha sabido resarcirse y también golear(4-1) al Olivenza. También destaca la gran primera parte que hizo contra el Mérida, yéndose al descanso con 2-0.

15. Arroyo (19 puntos)

De nuevo con un proyecto humilde, el equipo arroyano puede competir en la categoría, manteniéndose a tres puntos del descenso y haciendo un buen fútbol por momentos. El arranque de la segunda vuelta para el Arroyo es muy duro a domicilio teniendo que visitar Plasencia, Cáceres y Coria. Sin embargo, la clave pasa por su casa ya que recibe a tres rivales directos como Valdivia, Azuaga y Montijo.

16. Castuera (19 puntos)

También con tres puntos de ventaja sobre el descenso, el equipo turronero sabe que el Manuel Ruiz debe ser clave para volver a conseguir el objetivo de mantenerse. Debe mejorar en esa faceta ya que le cuesta puntuar a domicilio, aunque lo cierto es que el calendario no se lo pone nada fácil, ya que los tres primeros partidos del año en casa son frente a la UPP, Coria y Cacereño.

17. Calamonte (18 puntos)

De todos los que están luchando por mantenerse, es el único del que no se pensaba que pudiera estar ahí, con lo que es la decepción de la primera vuelta. El principal problema que tienen los de Alberto Ortiz es la tendencia negativa con solo tres victorias, nueve empates y siete derrotas. Calidad le sobra a la plantilla para no pasar apuros pero la imagen del equipo debe cambiar de manera radical para levantar el vuelo.

18. Aceuchal (16 puntos)

Marca el descenso, dos puntos por detrás del Calamonte. Tiene la oportunidad de meterle toda la presión a los calamonteños en la primera jornada del año, ya que les visita, por lo que incluso les podría adelantar en la clasificación. Con un arranque muy prometedor, después de un empate y tres victorias consecutivas, los de Cisqui, necesitan imperiosamente volver a ganar, ya que no lo hacen desde la cuarta jornada.

19. Valverdeño (14 puntos)

El recién ascendido tiene que aferarse, principalmente a los partidos de casa para no verse descolgado. Actualmente se encuentra a cuatro puntos de la salvación, por lo que no se puede descartar, ni mucho menos, al equipo de Valverde de Leganés por abajo.

20. Valdelacalzada (9 puntos)

Es el colista con los mismos puntos de distancia con la salvación, con lo cual necesita hacer una muy buena segunda vuelta para no verse descolgado demasiado pronto después de su vuelta a la Tercera División.