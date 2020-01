El incierto futuro de Tom Brady

Entre la jornada de fútbol y el inicio del Dakar, en las rondas informativas de las radios españolas se coló la NFL, aunque todavía falta casi un mes para la Super Bowl (2 de febrero en Miami). La noticia lo merecía: Tom Brady y sus Patriots de Nueva Inglaterra cayeron por sorpresa en la previa de las eliminatorias por el título.

El día después, la NFL aún contiene el aliento ante el futuro incierto del mayor mito de su historia. Quién puede saber lo que depara el futuro? No se lo que pasará y no voy a tratar de predecirlo, dijo casi abrumado Tom Brady tras el partido para desatar una imparable ola de especulaciones.

Seis títulos, con cuatro galardones al jugador más valioso, y nueve presencias en la Super Bowl desde su debut en el año 2000 contemplan la histórica carrera de un Tom Brady que, a los 42 años y tras el mayor varapalo de su carrera, se plantea un futuro impreciso y amplio que abarca un abanico de posibilidades desde una casi remota retirada: Es bastante improbable. Con suerte, será poco probable, dijo Brady sobre su esa posibilidad; hasta el fichaje por otro equipo como agente libre a partir del mes de marzo, pasando por una más que cuestionable continuidad que le podrían ofrecer los Patriots.

EL FIN DE UNA ERA

Aún así, la derrota ante los Tennessee Titans (20-13) se ha percibido en Estados Unidos como abrupto el final de una era de dos décadas de dominio tiránico de los Patriots con el mejor mariscal de campo de la historia a la cabeza. Amo a los Patriots, me encanta jugar al fútbol con este equipo, así que veremos día a día, amplió Tom Brady después del partido en el que completó 20 pases, de 37 intentos, y en el que vio cómo su postrera tentativa de remontar se vio frustrada por una intercepción del rival. Fue un final impropio y devastador para los Patriots, que han caído con estrépito y sorpresa aún antes de llegar a las instancias decisivas por el título de la NFL.

Ya han empezado a sonar posibles destinos de Brady para la próxima temporada, pero desde su equipo se resisten a perder a su referente. En 2020 solo quiero jugar con Tom Brady, o no jugar, publicó el compañero de Brady Antonio Brown en redes sociales ante la creciente rumorología. No hemos pensado en el futuro, lo que sea que pase lo afrontaremos en su momento. Ahora no me voy a preocupar de eso. Respeto a Tom más que nadie, es una figura icónica del club, pero cualquier decisión que se tome no será individual, hay otras personas involucradas, dijo el técnico Bill Belichick sobre Brady tras la derrota de su equipo.