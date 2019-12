Isma Heredia es la mejor noticia

La jornada del domingo para el Don Benito fue para olvidar. Pero a pesar de la derrota hubo una buena noticia, la vuelta de Ismael Heredia a los terrenos de juego ocho meses después. El central malagueño jugó 64 minutos y demostró estar recuperado completamente de su lesión de rodilla. Una gran noticia para los calabazones, precisamente cuando más problemas están teniendo por las lesiones.

Heredia se rompió el cruzado en el derbi contra el Villanovense el pasado 17 de marzo y en ese momento comenzó un periodo de recuperación que culminó el domingo pisando otra vez un terreno de juego. «He vuelto a jugar unos minutos después de ocho meses, pero estoy algo triste por el equipo porque creo que merecimos más», aseguraba tras el choque ante el Córdoba.

Este era el segundo partido en el que Isma Heredia entraba en la convocatoria. Seguramente no estaba prevista su vuelta hasta que no se resolviese el partido, pero la lesión de Trinidad lo precipitó todo. A pesar la urgencia su rendimiento fue muy bueno. «Me he sentido bastante bien, pero a nivel físico me ha costado entrar porque he entrado sin calentar, muy rápido por la lesión de Trini. Pero en cuanto he entrado en calor me he sentido muy a gusto, muy contento».

La rotura del ligamento cruzado es una de la lesiones más duras en el deporte. Heredia ha conseguido volver, pero detrás quedan ocho meses de duro esfuerzo, muchas veces en solitario, para estar a punto. El Don Benito apostó por él en junio a pesar de que le quedaba mucho para recuperarse y el futbolista andaluz ha respondido. «Sientes un poco de alivio al pensar que vuelves a jugar minutos y te encuentras bien porque es una lesión bastante grave, de larga duración. Estaba entrenando con el grupo, pero no es lo mismo entrenar que disputar minutos en un partido y el contacto y la verdad es que me he sentido muy cómodo».

Tras la derrota del domingo, el equipo piensa ya en el partido del fin de semana contra el San Fernando, una salida complicada. A pesar de ello, Isma Heredia cree que el Don Benito ha demostrado tener nivel para competir a cualquiera. «Si tenemos este nivel contra el Córdoba, que tiene una gran plantilla, yo creo que no vamos a tener problemas en conseguir los objetivos».

Afirma que tanto él como sus compañeros están listos para ir a San Fernando a sacar tres puntos y acabar con la mala racha de resultados de las últimas tres semanas.

A la espera aún de la evolución de los problemas en el gemelo de Trinidad y con la duda de Chele, no sería extraño que Ismael Heredia volviera a tener minutos contra el San Fernando. El domingo demostró estar listo.