Manuel: "La afición ha demostrado quién es el Extremadura"

A Manuel Mosquera no le sorprende la reacción de la afición del Extremadura en la semana más difícil de toda su historia. "La afición ha demostrado quién es el Extremadura. Este club es un equipo mentalmente muy fuerte desde su base. Aquí somos todos uno. Una roca. No podemos decir más cosas de esta afición". El técnico la conoce bien y por eso no le sorprende que más de 400 almendralejenses hayan sacado ya entrada para estar este domingo en el estadio Romano de Mérida.

Como ya hicieron sus capitanes durante la semana, Manuel cierra filas sobre el comunicado de denuncia que también firmaron los técnicos. "Lo hemos quedado atrás, pero también digo que todo lo que ha pasado solo puede reforzarnos. La afición ha demostrado que tenemos que pensar en bloque. Debemos ser todos uno y fortalecernos". Pero también avisa: El echo de que esto nos haga fuertes no significa que el Extremadura ya vaya a ganar en Mérida. Sabemos que nos vamos a encontrar un rival difícil y que los dos equipos llegamos muy bien".

Manuel ha tenido palabras de elogio para el Mérida. Ha recordado que es el club romano el que va segundo "por méritos propios" y además ha reconocido que tiene gente que conoce muy bien el juego del Extremadura. Se refiere el técnico gallego a jugadores como David Rocha, con el que ha compartido vestuario recientemente, o al segundo técnico del Mérida, Ángel Gutiérrez, que además de ser almendralejense estuvo hasta hace poco en el equipo filial y juvenil del Extremadura.

Para el partido de este domingo, el Extremadura solo tiene la baja de Tala. El extremo Sebas Coris había entrenado entre algodones, pero ha logrado recuperarse a tiempo. También lo ha hecho Jilmar, aunque Manuel reconoce que no está para ser titular.

El preparador azulgrana ha preferido no echar cuentas sobre lo que necesita el equipo para meterse en liga Pro. "Nosotros vamos a por los nueve puntos que restan. Ahora sólo tenemos la opción de ganar en Mérida. Y vamos a por esos tres", sentencia.