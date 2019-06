Miguel Rubio, fin a cinco históricos años

A Miguel Rubio, ‘Miguelete’ (Plasencia, 17 de noviembre de 1978) le ha encantado estar en Coria durante los últimos cinco años, pero se acabó. Durante las últimas semanas sabían dentro del club que ésta sería su última temporada al frente del banquillo. «Me voy con la satisfacción de ver el crecimiento de un club humilde», ha subrayado a este periódico el protagonista. La eliminación del domingo ante el Formac Villarrubia, dando la cara y peleando hasta el final, ha dado paso a una nueva etapa en el club que preside Aurelio Gutiérrez, ‘Lely’, el mayor defensor del trabajo de Rubio, algo que agradece especialmente.

«No sé si tendré o no ofertas, pero ya le he dicho a mi familia que si no entrenaba no pasaba nada, que hay que descansar también», ha apuntado el técnico sobre su futuro más inmediato.

«Hemos crecido, hemos hecho los mejores números de la historia del Coria», ha subrayado el entrenador placentino. En efecto: en esos cinco años, siempre en la zona alta y dos fases de ascenso a Segunda División B. Ahora, el club tendrá que iniciar una nueva etapa.