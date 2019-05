El Moralo ya promueve la venta de entradas para el partido de playoff

Se acomoda el Moralo a una situación inesperada en este cierre de campeonato regular; con el objetivo conseguido de jugar el playoff (tras 14 años sin hacerlo) se ha encontrado con una nueva meta que alcanzar con la lucha por el segundo puesto. No es un logro menor ante la posibilidad de que el subcampeón extremeño de Tercera División sea uno de los mejores de la categoría y pueda jugar la Copa del Rey la próxima campaña.

El pasado domingo Diego Merino alineó en Castuera a varios futbolistas que han tenido pocos minutos durante la temporada y dio descanso a otros titulares indiscutibles; está por ver si hará lo mismo este domingo ante el Arroyo (18.00 horas) ante la trascendencia de la victoria. Otra cosa será la goleada que debe conseguir en el caso de que también gane el Cacereño. No parece sencillo golear a un rival que, aunque ya no se juegue nada, solo ha perdido por más de dos goles de diferencia frente al campeón Mérida. El Moralo necesitaría marcar cinco tantos más que los que haga el Cacereño en caso de victoria de ambos (el coeficiente particular está empatado y en caso de mantenerse el empate a puntos manda el general).

YA ES UN ÉXITO / Será el Moralo segundo o tercero pero en Navalmoral se celebra desde hace días el éxito conseguido con la clasificación en el cuarteto de cabeza. La directiva que preside Horacio López ha preparado para este domingo un homenaje a los expresidentes vivos del club y ya promueve el partido en casa de la primera eliminatoria con la venta de entradas grupales a comerciales e industriales que quieran colaborar con el Moralo.