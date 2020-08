Nadal, en contra de la nueva asociación promovida por Djokovic

El anuncio de la creación de una nueva asociación de tenistas profesionales que promueve Novak Djokovic no tiene el apoyo de Rafael Nadal que, tras hacerse público, no ha tardado ni 24 horas en dar su opinión en un mensaje publicado el sábado en redes sociales, en el que expresa expresa su disconformidad sobre la decisión de crear un sindicato independiente de jugadores. El número 2 mundial aboga por la unidad y no la separación con la ATP.

"El mundo atraviesa una situación difícil y complicada. Personalmente, creo que este es el momento de mantener la calma y trabajar todos juntos en la misma dirección. Es el momento de la unidad y no de la separación, escribe. Son tiempos en los que se pueden lograr grandes cosas si el mundo del tenis está unido. Todos nosotros, jugadores, torneos, cuerpos debemos trabajar juntos. Tenemos un gran problema y la separación y la desunión no es la solución", ha dicho Nadal.

El tenista mallorquín forma parte junto a Roger Federer del Consejo de Jugadores que presidía Djokovic, antes de renunciar a seguir en el cargo. Federer también ha dado su opinión sobre la situación y se ha puesto del lado de Nadal. El tenista suizo piensa también que ahora "hay que estar unidos".