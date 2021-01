Los nuevos del Mérida, preparados para el debut

El Mérida vuelve a la competición frente al Talavera este domingo a las 12.00 horas después de que no pudiera disputar su partido en la jornada pasada en Villarrobledo por el temporal, y lo hace con los nuevos fichajes preparados para debutar, tal y como reconoce el entrenador, Dani Mori.

«Aunque les falta ritmo de competición, los dos podrían estar de principio, luego ya tomaremos las decisiones», dice cuando se le pregunta por los dos que llevan más tiempo sin competir, Gaspar y Rocha. De Carlos Selfa no hace falta preguntar porque llegó a la capital extremeña después de haberlo jugado prácticamente todo en la primera vuelta en las filas del Yeclano. Mori también tuvo buenas palabras hacia el último en llegar, el cancerbero, Petr Kudakovskiy, del que ha comentado que «todos los informes que tenemos son muy positivos. Tiene unas condiciones brutales y mucho margen de mejora». Así pues, el técnico se muestra «encantado» con lo que tiene y «hay que exprimirlo al máximo». No quiso entrar a valorar movimientos futuros del mercado.

De cara al choque del domingo, el Talavera, será sin público, una circunstancia que «no sé si nos vendrá bien. A mí lo que me preocupa es que es un viaje cómodo pero mis aficionados no pueden ir, así que, a partir de ahí, a mí no me compete», reconoce.

Para el partido no estará Dani García, lesionado. «Creemos que podrá llegar para la semana que viene». Quien será duda hasta el último momento será Héctor Camps, que ha realizado los dos últimos entrenamientos con el grupo, pero quieren esperar a ver las sensaciones que tiene en la última sesión antes de viajar. A quien sí recupera Mori es a Emilio Cubo después de varias jornadas sin poder contar con él.