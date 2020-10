Olivenza y Azuaga firman tablas tras un gol local en el 94 de penalti

Olivenza: Ciga, Fau (Isma, min. 89), Atón, Pekas, Bodión, Casero, Álex Alvero, Portu, Ricky (Campano, min. 67), Borja Romero y Álex Romero (Joaqui , min. 53).

Azuaga: Carlos Sánchez, León (Espada, min. 62), Adame, Correa, Machado, Puyi, Neftalí, Torralbo (Chechu, min. 78), Barragán, Antonio (Mario, min. 57), Luisma Casas.

Goles: 0-1 (min. 13) Torralbo. 1-1 (min. 39) Portu. 1-2 (min. 67) Luisma Casas. 2-2 (min. 94) Borja Romero, de penalti.

Árbitro: David Brito Regadera. Mostró la tarjeta roja directa al entrenador oliventino, Antonio Rueda, en el minuto 7. Además, enseñó las tarjetas amarillas a los jugadores locales Álex Romero, Casero, Pekas, Álex Alvero, Campano y Atón por los locales ; y Carlos Sánchez, Puyi, León, Neftalí, Jesús por los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente al subgrupo 2 del grupo XIV de la Tercera División disputado en la Ciudad Deportiva de Olivenza.

Empate justo en la Ciudad Deportiva de Olivenza (2-2) entre dos conjuntos que buscaban conseguir el primer triunfo del curso. El tanto de Borja Romero de penalti en el 94 repartía los puntos en el último instante.

El partido no empezó precisamente bien para el conjunto de Antonio Rueda, ya que en el minuto 7 sería expulsado tras protestar una decisión arbitral. Y tan solo seis minutos más tarde, el Azuaga se adelantaba en el marcador con un gol de Álvaro Torralbo. Tras el 0-1, dominio alterno. Los locales, con alguna que otra jugada de peligro, buscaban la igualada para seguir sumando por segunda jornada consecutiva. Los visitantes, mantener la ventaja para recuperarse de la derrota liguera inicial. Y en una de estas idas y venidas, Portu conseguía poner las tablas para los oliventinos para llegar al descanso con el choque muy abierto.

Tras la reanudación y los primeros cambios, el Azuaga volvió a salir algo más entero y así lo plasmó Luisma Casas en el marcador a falta de 25 minutos para el desenlace. El Olivenza reaccionó rápido y subió una marcha para intentar replicar como en la primera mitad, pero la oportunidad le llegó antes al conjunto visitante con una pena máxima dudosa que pudo significar la sentencia. Pero no lo fue. El equipo azuagueño no supo transformarlo y tuvo que sufrir hasta la prolongación. El colegiado añadió 6 minutos y en el cuarto, le llegó su opción al equipo de casa a través de otra pena máxima. Esta vez, Borja Romero no falló para el Olivenza y dejó con la miel en los labios a un Azuaga que no ha empezado la temporada de la mejor manera posible.