Pedro Rocha oficializa su candidatura para seguir

No había dudas sobre ello, pero se necesitaba un anuncio oficial y ayer se produjo: Pedro Rocha aspirará a su segunda reelección como presidente de la Federación Extremeña de Fútbol. Esta vez sí tendrá oponente, ya que Sancho Bejarano también ha hecho público que se mantiene en su intención de convertirse en alternativa de poder.

Según Rocha, su idea es «dar continuidad a un proyecto que ha logrado llevar la estabilidad a la entidad tras años muy complicados» y señala que «por encima de todo apuesta por la unidad del fútbol extremeño y por seguir avanzando en la modernización y profesionalización de la federación». «Queremos renovar la ilusión con la que llegamos. Tenemos las ideas, tenemos la experiencia y tenemos el equipo», apunta.

La decisión, continúa, atiende «a los mensajes que en este sentido me han hecho llegar desde todos los estamentos del mundo federativo» por lo que afronta el proceso «con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad, y con la seguridad de que nuestro proyecto representa el futuro».

En cuanto al momento elegido para el anuncio oficial de la candidatura, afirma que ante la crisis sanitaria que atraviesa España, ha preferido «optar por la prudencia y la responsabilidad, esperando a que pasasen los peores momentos del estado de alarma. Hasta que no se ha reiniciado formalmente el proceso no he querido dar el paso». «Creo que con una situación tan complicada como la que hemos vivido no era tiempo de hablar de elecciones, era el momento de ser responsables y de realizar un trabajo silencioso y serio para abordar la crisis sanitaria de la mejor manera posible. El resto eran temas secundarios», apostilla.

El proceso electoral ha arrancado y tendrá su momento culminante con los comicios programados para el 7 de octubre.