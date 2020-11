El Plasencia 'prepara' el partido ante el Coria con entrenamientos 'on line'

El Plasencia-Coria está programado para el domingo a las 16.30 horas, pero no será fácil que se juegue. El conjunto placentino solo tiene a tres jugadores disponibles, Lolo, Ezequiel y Héctor. Otros tres, Gilarte, Pablo Bueno y Alfonso Bernal, están lesionados, mientras que el están confinados en sus domicilios siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias tras detectarse seis positivos por covid-19 en la plantilla. Por este motivo, el conjunto placentino se entrena esta semana en modo on line. Este miércoles ha celebrado doble sesión de trabajo, «una táctica y otra física», explica Luismi, técnico de la UPP.

«Aplicando el sentido común, lo lógico es que se suspenda», dice el preparador sobre el partido ante el Coria, aunque de momento no hay comunicación oficial al respecto. El duelo del pasado domingo ante el filial del Extremadura se suspendió el sábado tras conocerse un día antes los primeros positivos. Y el de la cuarta jornada seguirá el mismo camino, ya que la UPP no contará con el mínimo de jugadores necesarios (13) para afrontar el partido.

«Quizás estamos pagando la decisión de tener una plantilla corta», asume Luismi, que en el último partido, ante el Montijo, acabó alineando a un par de jugadores juveniles. Pero no se arrepiente de una decisión que cree acertada, porque tener solo 17 futbolistas permite ajustar los gastos en un club que lo ha pasado mal en los últimos años y que no quiere caer en los mismos errores. De momento, la plantilla está al día en cobros. «Esto no pasaba hace mucho tiempo».

Tras dos partidos disputados, el Plasencia solo suma un punto, pero las sensaciones de Luismi son buenas. «Primero tuvimos una salida complicada a Aceuchal, donde no van a ser muy pocos los que ganen. Allí conseguimos sacar un empate (2-2). Y después recibimos al Montijo, uno de los favoritos (0-1). Está claro que no nos ha beneficiado el calendario». Tampoco el grupo, «el más complicado de los dos».

Nada de eso resta un ápice de ambición al club, aunque con la prudencia de saber que «jugamos contra presupuestos mucho mayores que el nuestro. Pero tengo mucha confianza en estos jugadores, que pueden hacer grandes cosas».

Si el domingo no se juega el partido ante el Coria (y parece difícil que se dispute), serán dos los encuentros aplazados por los placentinos, aunque recuerda su entrenador que ellos no tendrán ningún problema en recuperarlos entre semana. «Da igual el día que sea, nuestros jugadores se dedican solo a esto».

La UP Plasencia entrena habitualmente cinco días a la semana, aunque en esta tan atípica tiene convocadas sesiones desde el lunes hasta el sábado. Eso sí, cada uno desde su casa. Al menos hasta la semana que viene no será posible recuperar los entrenamientos presenciales.