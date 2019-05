Semana grande de Campillo

Tras haberse deshecho hace 16 días de la presión de ganar su primer torneo, Jorge Campillo acude esta semana a su primer ‘major’ (torneo grande) de la temporada, el US PGA Championship que este año celebra su edición 101 y se disputa en el Bethpage Black Course de Long Island, en Nueva York. Hasta allí ha acudido el extremeño con dos objetivos: sacarse la espinita que le dejó su discreta participación en los grandes –dos– la campaña pasada y conseguir el billete para el US Open, el siguiente major en el calendario mundial de golf, porque el del Abierto Británico ya sabe que lo tiene desde que cerró el último ejercicio entre los 30 mejores del Circuito Europeo (Race to Dubai).

Con la máxima confianza e ilusión ha acudido Campillo a Estados Unidos, donde pasó su etapa de universitario. Su juego está siendo muy sólido este año. Y no por su primera victoria, la que consiguió el último fin de semana de abril en Marruecos en el Trofeo Hassan II, sino por su gran regularidad. Antes y después de Marruecos firmó dos terceros puestos (India y China), a los que hay que sumar los subcampeonatos de principios de marzo en Oman y Qatar.

En China se le escapó la victoria en los últimos hoyos por problemas con su drive, que estaba roto desde Marruecos. Campillo, que no compitió la semana pasada, ha estado unos días en Cáceres antes de irse a Estados Unidos y ha aprovechado para reparar el drive junto a su entrenador. Y el US PGA Championship será la prueba de fuego para ver si han logrado una buena puesta a punto.

El objetivo de Campillo en Nueva York es, mínimo, pasar el corte, algo que no logró la temporada pasada. Si lo consigue se metería entre los 50 primeros del ranking mundial de golf y lograría así una plaza en el US Open el major que se disputa en un mes. Podría incluso conseguirlo sin pasar el corte. Actualmente, y a pesar de no jugar la semana pasada, ocupa el puesto 59 en ese ranking. También conserva el segundo lugar del Race to Dubai.

Además de Jorge Campillo, en el US PGA Championship habrá otros cuatro golfista españoles, Sergio García (que disputará así su torneo grande número 83), Jon Rahm, Rafa Cabrera Bello y Adrián Otaegui.