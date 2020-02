Solo el fútbol y las victorias pueden allanar el camino del Extremadura

Todo parecía de otra manera cuando el ‘Pardazo’ ante el Mirandés provocaba una remontada ilusionante de un Extremadura que se agarraba a la categoría como siempre lo ha hecho, a base de fe y garra. Ese gol podía calmar las aguas y poner cordura a la crisis institucional del club. Pero los acontecimientos producidos en los últimos días y el acceso de Luis Oliver a la presidencia en detrimento de Manuel Franganillo han vuelto a poner lo extradeportivo por encima del verde. Hoy solo vale el fútbol. Porque de nada servirá todo lo demás si las victorias no llegan. El Extremadura tiene ante sí esta tarde una prueba de fuego. Volcánica, más bien. Visita el estadio de El Alcoraz para medirse al Huesca (16.00 horas), el mejor local en lo que va de temporada y un equipo que lleva tiempo en fase de ascenso.

Manuel Mosquera evitó ayer hablar de los episodios ocurridos en los despachos: «Hoy es un día importante y la mejor manera de ayudar es estar en el medio y esperar a que se limen diferencias. No puedo hablar de la situación del club cuando nuestros aficionados nos piden profesionalidad. Hoy no», sentenció Manuel dando carpetazo al asunto.

Sabe el técnico gallego que su equipo está en predisposición de hacer algo grande este sábado en Huesca, pero no quiere que nadie le robe un ápice de concentración: «Hemos trabajado excelente durante la semana con ese plus que te dan las victorias. Sabemos el tipo de partido que nos vamos a encontrar, pero no entendemos desde el Extremadura ni de campos ni de rivales difíciles».

Gao y Collado, novedades / La expedición del Extremadura partió ayer rumbo a Huesca con las novedades de Collao y Gao en la convocatoria. El portero chileno entra en detrimento de Yamagouchi, lesionado. Leilei Gao ya tiene ficha y ha entrado en la lista. Fuera de la convocatoria se quedan Zarfino, Yamagouchi y Airam Cabrera, lesionados; además de Olabe y Kike Márquez, sancionados.

Manuel recupera la normalidad en defensa con Ale Díez y Bastos en los laterales, pero tendrá que decidir en la posición de central entre Fran Cruz, que viene haciéndolo bien; y Pardo, el héroe del último partido. Granero parece fijo atrás. En la medular, Lomotey vuelve a la titularidad con Cristian, mientras que Nono y Pastrana repetirán en las bandas.

Los ‘valientes’ / Un centenar de aficionados entre un autocar y vehículos particulares se desplazan desde Almendralejo para vivir el partido en directo en El Alcoraz. Pese a la distancia, la afición azulgrana ha entendido que ha llegado el momento de estar cerca de los suyos. Los ruidos de los despachos, de momento, no llegan al césped. Ahí es donde está la verdadera salvación.