La Tercera no renuncia al público

Es muy difícil, puede incluso que imposible, pero en la realidad tan cambiante que ha dibujado el covid-19 nada se puede descartar. Por eso, en la Tercera extremeña no renuncian a tener público en el playoff exprés. Y más teniendo en cuenta que falta aún mes y medio para que se dispute (18, 19 y 25 de julio).

De momento hay un no rotundo a meter público en los estadios. Fue el mensaje que transmitió ayer la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura, Nuria Flores. Aunque la comunidad tenga competencias para abrir los estadios al público en la fase 3 (Extremadura ha solicitado pasar a partir del lunes), las competiciones que se vayan reanudando a partir de la próxima semana continuarán celebrándose sin público. Eso de momento solo afecta al Extremadura, que volverá a competir del día 12 (visita al Elche) y que tiene programado el primer partido en el Francisco de la Hera para el miércoles 17 ante el Albacete, con la región previsiblemente aún en fase 3.

La negativa a meter público en los estadios la mantiene el gobierno extremeño «de momento» al considerar que debe prevalecer la «prudencia» para evitar aglomeraciones que puedan favorecer un repunte en los contagios de coronavirus en la comunidad autónoma.

La consejera de la Junta reconoció, en declaraciones a Canal Extremadura Radio, que el público está «deseando ir a los estadios a animar a su equipo», pero considera que antes «hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y poder así seguir tomando decisiones».

Pero el playoff de Tercera se jugará con la ‘nueva normalidad’ ya totalmente implantada y previsiblemente el problema del coronavirus estará prácticamente controlado. Ayer en la comunidad autónoma volvió a registrarse una jornada sin fallecidos y con solo dos nuevos contagios.

PETICIÓN DE LOS CLUBs / La posibilidad de meter público en el estadio Romano en el playoff de ascenso la planteó alguno de los clubs implicados en la reunión que mantuvieron con la Federación Extremeña de Fútbol el jueves 21 de mayo. Especialmente insistente fue el Cacereño. Ayer hubo de nuevo contactos en el mismo sentido. La respuesta, entonces y ahora, fue no, en la federación siguen sin verlo claro, pero la situación ha evolucionado muy positivamente con la pandemia y en mes y medio puede ser incluso mejor. «Nosotros creemos que si dejarán un porcentaje de público. Y si es posible y Sanidad lo permite y no hay ningún riesgo, vamos a pelear por ello», reconocía ayer Luis Puebla, director general del Cacereño.

El aforo del recinto elegido para acoger las semifinales (Villanovense-Extremadura B, 18 de julio, y Coria-Cacereño, 19) y la final (sábado 25) hace que sea viable la petición de los clubs. El estadio Romano de Mérida puede acoger más de 14.600 espectadores. Con el aforo a un tercio se quedaría en 4.800 butacas, espacio más que suficientes para recibir a las aficiones de los clubs que pelearán por subir a Segunda B. En la elección influyó este aspecto.

Aunque en los clubs hay optimismo y no descartan que al final puedan contar con el apoyo de su gente desde la grada, el mensaje de momento es de cautela. «Lo importante es jugar el playoff», dicen, «aunque sea sin público». A continuación reconocen que el fútbol sin aficionados no es el mismo. Es un mensaje lanzado desde el principio de la pandemia en todos los deportes, aunque al final predomina la posibilidad de terminar las competiciones por encima de que haya o no gente en las gradas.

De momento, Villanovense, Coria, Cacereño y Extremadura B empezarán a entrenar la semana que viene, primero en grupos reducidos y a partir del día 15 toda la plantilla al completo. El martes los jugadores, técnicos y auxiliares de los tres primeros clubs se sometieron a los test del covid-19, siendo los resultados satisfactorios. Hoy será el turno de los jugadores del filial azulgrana. También hoy concluye el plazo dado por la Federación Española de Fútbol para que se inscriban los clubs que participan en los playoff de ascenso.