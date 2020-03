Tokio 2020 se rinde

El Comité Olímpico Internacional (COI) aplazó los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el 2021, después de celebrar ayer una teleconferencia entre el presidente Thomas Bach y el primer ministro japonés, Shinzo Abe. Tokio se rinde ante la sensatez por la pandemia de coronavirus que azota al planeta y que impide entrenar con normalidad a los deportistas de todo el mundo. Los Juegos se seguirán llamando Tokio-2020, tanto los Olímpicos como los Paralímpicos, aunque se celebren un año después. La llama olímpica, que llegó a Japón esta semana, permanecerá a buen recaudo.

El cambio de fechas se confirmó de manera oficial tanto por el Gobierno japonés desde Tokio, como por el COI desde Lausana (Suiza). De momento no se han acordado las nuevas fechas, pero no será «más tarde del verano del 2021», según informó Abe a la prensa de su país, tras la videoconferencia con Bach. La presión se había incrementado en las últimas horas después de que varios comités locales, como el estadounidense, y federaciones internacionales se mostrasen partidarios de anular la cita olímpica de este año.

ACUERDO CIEN POR CIEN / «En las actuales condiciones Japón no estaba en disposición de celebrar los Juegos y así se lo he comunicado a Thomas Bach, quien ha aceptado al ciento por ciento la propuesta que le he trasladado», indicó el primer ministro. A continuación, el COI realizó una declaración en la que afirmaba que «en razón de la pandemia de coronavirus los Juegos han sido trasladados y se celebrarán no más tarde del verano del 2021». Pero fue el propio Bach el que confirmó las razones para cancelar la cita de este verano en Tokio. «Nunca habíamos visto que un virus se expandiera de esta manera por el mundo, que sirva el traslado al 2021 para celebrar que la humanidad superará esta crisis nunca antes vista. Lo importante ahora es salvar vidas humanas, las consideraciones financieras no son prioritarias», añadió.

A lo largo de la teleconferencia entre los equipos de Shinzo Abe y Thomas Bach, Japón defendió la celebración el año que viene en un calendario por determinar, aunque diversas fuentes afirmaron que ya hay fechas con hoteles de Tokio bloqueados en las principales webs de alojamiento tanto para el mes de junio como para el mes de agosto del 2021.

Asimismo, la World Athletics, antigua IAAF, la federación internacional de atletismo ha propuesto aplazar el Mundial de Atletismo en Eugene (EEUU), tal como ha hecho la FINA (federación internacional de natación) que tenía programado su campeonato del mundo en Fukoaka (Japón), entre el 16 de julio y el 1 de agosto.

Los Juegos Olímpicos, creados en 1896, solo se habían suspendido hasta ahora durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y había superado todos los obstáculos. Un ejemplo sangriento fueron los atentados de Múnich 1972. Otros también muy complejos: los boicots relacionados con la guerra fría, el conflicto de los Balcanes o los escándalos por dopaje.

REACCIÓN ESPAÑOLA / Ayer, la reacción española tampoco tardó en llegar a través del Comité Olímpico Español (COE) y el Consejo Superior de Deportes (CSD). Este consideró que el aplazamiento aprobado por el COI «era la mejor decisión», la cual consideraba «inevitable» y «lógica» desde hace unos días. «Nos apena, porque es reflejo de la gravedad de la emergencia sanitaria que vive el mundo, pero el COI ha hecho lo correcto», indicó la presidenta del CSD, Irene Lozano.

«La situación hacía inviable que se pudieran disputar en igualdad de condiciones y con garantías de protección de la salud para los deportistas, y así se lo habíamos expresado a través de varios foros desde que se decretó en España el estado de Alarma», afirmó Lozano, quien también es la Secretaria de Estado para el Deporte.