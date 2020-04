La UEFA pide acabar las ligas como sea incluso en formato 'play-off'

El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó este jueves una serie de directrices sobre los principios de elegibilidad para sus competiciones de clubs de la temporada 2020-21 que reflejan que la admisión siempre se basará "en el mérito deportivo" y pidió, si alguna liga no se puede acabar por problema de calendario, "explorar todas las opciones posibles" para hacerlo, incluido la búsqueda de "un formato distinto", por ejemplo un 'play-off'.Tras la reunión que mantuvo este jueves, el organismo continental informó de que el comité "aprobó las directrices sobre los principios de elegibilidad para las competiciones de clubes de la UEFA 2020-21". "Estas directrices reflejan el principio de que la admisión a las competiciones de clubs de la UEFA siempre se basa en el mérito deportivo", señaló en un comunicado.

La salud de los futbolistas

Por ello, el ente rector del fútbol continental instó tanto a las federaciones como a las ligas "a explorar todas las opciones posibles para jugar todas las competiciones nacionales principales dando acceso a las competiciones de clubs de la UEFA a su conclusión natural", aunque también dejó claro que "la salud de jugadores, espectadores y de todos los que participan en el fútbol, así como del público en general, debe seguir siendo la principal preocupación en este momento"."

El escenario ideal, si la situación pandémica lo permite, es que las competiciones actualmente suspendidas se finalicen permitiendo a los clubs clasificarse a las competiciones de clubs de la UEFA por mérito deportivo en su formato original. Si esta opción no es posible, en particular debido a problemas de calendario, sería preferible que las competiciones suspendidas se reiniciaran con un formato distinto, de manera que facilite a los clubs clasificarse por mérito deportivo", advirtió el organismo.

Bélgica y Escocia

La UEFA reconoció también, tras las exposiciones de las autoridades del fútbol de Bélgica y Escocia, que tienen previsto cancelar sus campeonatos, "los problemas planteados" en este sentido, y apuntó varios casos en los que las federaciones o las ligas "podrían tener razones legítimas para poner fin prematuramente a sus competiciones", que pasarían por "una orden oficial que prohíba los eventos deportivos" o por "problemas económicos insuperables" que harían imposible su conclusión y supondrían un riesgo "a largo plazo".

En este sentido, aclaró que, si se produce uno de estos dos casos, requerirá a la federación en cuestión que "seleccione a los equipos" que deberían participar en las competiciones UEFA de la próxima campaña "en función de los méritos deportivos en las competiciones nacionales 2019-20".

UEFA también remarcó que este procedimiento de selección "debe basarse en principios objetivos, transparentes y no discriminatorios" y que las federaciones y ligas "deben tener la capacidad de decidir las posiciones finales en sus competiciones domésticas", aunque este determinación final "debería ser confirmada por los órganos competentes y pertinentes a nivel nacional".

Del mismo modo, la UEFA "se reserva el derecho de rechazar o evaluar la admisión de cualquier equipo propuesto por una federación en una competición nacional terminada prematuramente", sobre todo si no se ha producido por ninguna de sus directrices "o por cualquier otra razón legítima de salud pública", porque el procedimiento "no fuera objetivo, transparente y no discriminatorio" o porque exista "una percepción pública de injusticia en la clasificación del equipo".