El Villanovense se impone al Cacereño en el pulso por Cristo

El mercado de invierno de la Tercera extremeña dio ayer un giro inesperado. El Villanovense anunció la llegada al club de Crístofer Medina, Cristo, tras una dura ‘pugna’ con el Cacereño, que por segunda vez se queda a las puertas de fichar al hombre ascenso (ha conseguido ya siete). El interés de ambos equipos por hacerse con el futbolista de Pueblonuevo del Guadiana y quien se ha impuesto es el cuadro serón, que refuerza así una línea ofensiva que parece imponente para lo que resta de segunda vuelta del campeonato.

La situación de Cristo ha virado en los últimos días. Su salida del Mérida estaba clara después de quedarse fuera de la convocatoria en las dos últimas citas ligueras. En un principio su destino era Villanueva de la Serena, pero por momentos el Cacereño tomó la delantera para incorporar a sus filas al atacante de Pueblonuevo. En la mañana de ayer el Villanovense acabó con la rumorología confirmando que lo incorporaba a sus filas en calidad de cedido por el Mérida. En el Villano Cristo coincidirá con Pajuelo, José Ángel y Ruano, futbolistas con los que ya ha compartido vestuario.

Cristo Medina Pajuelo (Pueblonuevo del Guadiana, 15 de enero de 1987) tiene una amplia experiencia en la categoría. Cuenta en su palmarés con siete ascensos a Segunda B siendo parte muy importante en todos ellos.

«El pichichi de la categoría, con 26 tantos el año pasado, es un jugador rápido, habilidoso con el balón, tiene gran regate y desborde, convirtiéndose en la guinda del pastel para afrontar el segundo tramo de la temporada con las máximas garantías», aseguran desde el Villanovense en un comunicado.

Cristo ha pasado por varios de los clubs más importantes de la región y de fuera de ella. Se formó en el Flecha Negra, pasó por Albacete B, Imperio de Mérida, Atlético Pueblonuevo, Cerro de Reyes (Segunda B), Sporting Villanueva, Díter Zafra, Badajoz, Burgos, Mérida, Extremadura, Unionistas de Salamanca y Mérida. En el conjunto romano fue pichichi de la categoría el año pasado y uno de los futbolistas más importantes para conseguir el ascenso. Esta temporada, ya en Segunda B, Cristo ha jugado 18 partidos oficiales entre liga y Copa y ha marcado 3 goles.

Es la cuarta incorporación del Villanovense en el mercado de invierno. Cristo se suma así a Mamau, que llegó en diciembre, al delantero Casi y a Ruano (anunciado esta misma semana). Además se han ido Iván de Nova y David Barca. En lo que queda de mercado de invierno no sería inverosímil que alguno de los futbolistas de la actual plantilla saliera. Antes del cambio de entrenador Mateo estaba cerca del Miajadas.

DANI MUÑOZ, ADIÓS AL CPC / No hubo ayer incorporación en el Cacereño, pero sí una salida, la ya adelantada por este diario de Dani Muñoz. El delantero no entraba en los planes de Julio Cobos y el club estaba negociando la rescisión de su contrato, algo que no consiguió hasta ayer. Con Cristo ya fuera de juego, el CPC sigue buscando un jugador de garantías para el ataque para suplir el hueco dejado por Dani Muñoz, y también un sub-23. Hoy es el último día de mercado.