El Villanovense quiere celebrar en Ibiza su primer triunfo a domicilio

El Villanovense necesita conseguir un buen resultado ese mediodía contra la Ibiza en tierras baleares si no quiere terminar la jornada en puestos de descenso. Lo serones se aferran a la buena imagen dada la semana pasada ante el Murcia para convencerse de que sacar la primera victoria fuera de casa es posible.

El Villanovense sabe que a pesar de no haber ganado en el último mes se han hecho cosas bien y que si dan el mismo nivel que hace siete días en casa, el triunfo puede estar cerca. «En cuanto a juego estamos muy contentos porque creo que hicimos muchas cosas bien, hicimos muchas ocasiones, metimos un gol legal aunque el árbitro lo anulase», recuerda el entrenador de los verdes, Julio Cobos.

El técnico no podrá contar con Álex Romero, sancionado con dos partidos, pero sí con los nuevos fichajes, Moussa y Luis. «Vienen a sumar, crean más competitividad en los entrenamientos y puedes elegir más». Podría repetir las bandas de la semana pasada con Braim y José Ramón.

Cobos no quiere excusas sobre el viaje o el estado del terreno de juego de Can Misses. Cree que todos los campos de Segunda B son complicados. «Entrenamos mucho en césped artificial, así que no es extraño para nosotros».

Por su parte, la UD Ibiza llega en séptima posición, a solo tres puntos del ‘playoff’ o. Además, se encuentran en el mejor momento de toda la temporada. De los últimos siete partidos ha ganado cinco y ha empatado dos. «Está en una zona buena para pelear por el ‘playoff’ y nos enfrentamos a un equipo que se confeccionó con jugadores importantes para pelear por estos puestos; con estos últimos siete partidos han conseguido meterse cerca», subraya Cobos.

Los baleares ya han concedido en casa cuatro derrotas y dos empates y parece que los equipos extremeños se le atascan porque perdieron contra Badajoz y Don Benito. A pesar de ello, Cobos no se fía y destaca el buen momento de forma en el que se encuentran. «Están haciendo muy bien las cosas y hay jugadores en un estado de forma muy bueno».