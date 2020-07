El Villanovense ya está en la final

2 - VILLANOVENSE: Pawel; Mario, Bonaue, Escudero, Tapia; Mamau (Pajuelo, min. 85), Gregori (Dani Martínez, min. 60), Clausi; Ruano (Samu Hurtado, min. 90), Cristo (Viñuela, min. 85) y Casi (Belencoso, min. 60).

0 - EXTREMADURA B: Collao; Richard, Gabri, Arnau, Rovira (Mike, min. 76); Junior, Hwag (Piro, min. 55), Javi Pérez, Emmanuel; Lele y Theo.

Goles: 1-0 Casi (min. 47); 2-0 Tapia, de penalti (min. 76).

Árbitro: González Umbert. Amonestó con la tarjeta amarilla al futbolista el conjunto visitante Lele.

Estadio: Romano.

Espectadores: 700.

El Villanovense avanza con paso firme hacia su ansiado ascenso. Venció con solvencia en su compromiso ante el filial almendralejense, que llegó a esta fase sin opciones de ascenso. Volvía el fútbol a Extremadura y volvía con unas 700 personas en las gradas del Estadio Romano. Una nueva normalidad con tres anillos de seguridad y bastantes controles previos para garantizar la salud del público asistente.

Empezó el equipo de Ruiz buscando las cosquillas a un Villanovense que metió intensidad y músculo en el primer tramo de partido. Y de esa intensidad del equipo de De los Mozos llegaron las primeras ocasiones. A los cinco minutos de encuentro, a través de una falta lateral, llegó el primer remate entre los tres palos del equipo verde. Anotó de cabeza Casi, tras un centro lateral, pero el asistente de González Umbert invalidó la jugada.

Volvió a avisar el Villanovense, con Ruano robándole la cartera al lateral azulgrana para poner un pase raso atrás y que Cristo empujase el balón mansamente a las manos del guardameta Collao. El equipo de Ruiz intentaba respirar mediante pelotazos en largo a la espalda de la zaga serona, pero la pareja Bonaque y Escudero estuvo solvente en esos balones.

Y tras avisar en el inicio de partido, no perdonó a la tercera el equipo de Villanueva de la Serena. Falta lateral para el Villanovense, Cristo peina al segundo palo y Casi no perdona. Alegría serona y se acabó el duelo. A raíz de ese tanto, el equipo de De los Mozos durmió la bola y jugó a las cuatro esquinas. Descanso en el verde y hora de la cena en la grada del Romano.

Puso más de su parte el Extremadura ‘B’ y encontró algún hueco en la banda izquierda del Villanovense, donde Mario sufrió en ciertos tramos de la segunda mitad. Languideció el encuentro por el cansancio físico y porque el Extremadura ‘B’ asumió que la heroica era bastante complicada, aunque no guardaron ni un gramo de esfuerzo en un Romano donde la temperatura no era excesivamente alta.

Más allá de algún centro lateral que no encontró rematador, el Extremadura no se asomó tampoco al arco defendido por Pawel. Y, asimismo, el Villanovense decidió jugar a esconder la pelota, abrir el campo y no arriesgar más allá de lo necesario. Sin duda alguna, el partido perdió emoción en el segundo tramo.

El equipo de De los Mozos sentenció el choque con un penalti cometido sobre Cristo. Dudosa pena máxima que transformó Tapia, el capitán del ‘villano’.

A partir de ahí, De los Mozos refrescó al equipo pensando ya en el compromiso de la próxima semana. Dio entrada a Tapia y Belencoso, dos de las grandes ausencias en el once serón. Cacereño o Coria, el rival por el ascenso para los serones.