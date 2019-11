Díaz Ayuso: "¿Alguien tiene alguna duda de lo que es el movimiento CDR violento y terrorista?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado si en España "alguien tiene alguna duda de lo que es el movimiento CDR violento y terrorista". ¿Alguien tiene duda en esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Creo que hay que ponerle fin antes de que se convierta en algo más", ha espetado a continuación.

Ayuso ha señalado que si la situación continúa seguirán expulsando a los ciudadanos como hicieron en el País Vasco en el pasado. Según la dirigente, "la supuesta paz llegó al País Vasco cuando expulsaron a 300.000 vascos de allí". "¿Tenemos que esperar a que se vayan todos los catalanes que se sienten españoles fuera de Cataluña para que otra vez el terror gane?", ha cuestionado en declaraciones a los medios de comunicación, a la salida del tanatorio de la científica Margarita Salas.

Así se ha pronunciado la dirigente madrileña después de que Vox, PP y Ciudadanos pidiesen juntos en la Asamblea, a través de una Proposición No de Key (PNL), que el Gobierno central proceda a ilegalizar "los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello".

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Ayuso ha hecho hincapié en que no se trataba de "ilegalizar nada de partidos separatistas" sino que buscaban instar al Congreso de los Diputados a que estudiase medidas para proteger a la sociedad de "aquellos partidos que están alentando la violencia y que están rompiendo de manera unilateral la unidad del país".

Así, la presidenta regional ha incidido en que si hubiera propuesto ilegalizar un partido por el mero hecho de pensar de una manera, cualquiera podrían ser propuestos para ser "ilegalizados por los demás".

A su parecer, lo más significativo no es la iniciativa, sino el trato que normalmente la izquierda da en la Cámara autonómica a todos aquellos partidos que no piensan como ellos. La jefa del Ejecutivo autonómico se ha mostrando sorprendida de la "defensa" que estas formaciones hicieron de los independentistas y CDR, a su parecer les pusieron como "hermanos de la caridad".

Frente a esto, ha hecho hincapié en que el resto de partidos lo que tienen que hacer es "trabajar juntos defendiendo la unidad del país". "Por eso no quisimos dejar a Vox solo en esta iniciativa", ha apostillado.

LOCURA COLECTIVA

En este sentido, ha subrayado que no quieren dejar "a ningún partido fuera" cuando pide que busquen "mecanismos para que de una vez por todas, desde los parlamentos", hagan algo para que "se ponga fin a la violencia en Cataluña". Para la dirigente, es necesario asegurar que los ciudadanos que están en sus comercios o en sus casas puedan "vivir con tranquilidad" y frenar la "locura colectiva" que está surgiendo en Cataluña.

"No se trata de ir contra una ideología, se trata de ir contra partidos que están alentando a grupos terroristas como los CDR, que son grupos que a través del terror intentan imponer políticamente sus postulados. Eso es terror. Hay que acabar con eso de una vez, no se puede consentir que en Cataluña agredan a la gente, que sigan campando a sus anchas los violentos porque nadie les pone freno", ha lanzado.

A pesar de que ha asegurado que ella defiende la "convivencia, pluralidad y diversidad" del país, Ayuso ha remarcado que hay que plantearse qué hacer de una vez para "parar" la situación. "¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Vamos a volver al País Vasco? ¿Vamos a volver a etapas del pasado?", ha insistido.

ALENTAR LA VIOLENCIA

Para la dirigente autonómica, se trata de poner "mecanismos para que aquellas personas que alientan la violencia no se sienten después en las instituciones blanqueando sus pretensiones con total normalidad". Ayuso ha considerado que no puede ser que una persona como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, esté "alentando a personas para que estén violentando las calles, utilizando todos los resortes para acabar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la convivencia y con la normalidad".

"Estos políticos en Cataluña alientan... ¿Y qué hacemos? ¿Les damos un escaño y que sienten ahí y mientras tanto el país sumido en qué? ¿Hacia dónde va España? Una crisis económica como la que está llegando, una inestabilidad como la que estamos viendo, empresas fracturadas, familias divididas... es un sinsentido. Habrá que intentar buscar un poco de tranquilidad, paz y convivencia", ha reivindicado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso ha comparado a los CDR con "los comienzos del terrorismo" en el País Vasco porque son grupos que, como hacía con los kale borroca, utilizan "la calle y el terror". Como ejemplo, ha asegurado que este fin de semana "mucha gente mayor" tiene miedo de "ir a las urnas" por si pueden ser "agredidos en sus colegios electorales".

"No los he comparado con ETA, no quiero titulares por donde no es. Pero se acabó en un terrorismo porque precisamente aquellos que usaron la violencia callejera nunca tenían freno y fueron a más, a más... y crearon un negocio en torno al terrorismo. Eso mismo es lo que está sucediendo ahora mismo en Cataluña", ha dicho.

RESPUESTA A SÁNCHEZ

En cuanto a las declaraciones del presidente en funciones, Pedro Sánchez, de que se plantean llevar la iniciativa votada este jueves al Tribunal Constitucional, Ayuso ha indicado que a él "le viene de maravilla confundir" y llevarlo todo "a la exageración".

Para la dirigente madrileña, "intenta polarizar el debate a ver si puede rascar votos a lo largo del día". A su juicio, lo que tiene que hacer es en vez de dedicarse tanto "a la lírica y a opinar" es asegurar que todos los españoles en Cataluña este domingo van a ir a votar sin ser agredidos. "Lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es dejar de utilizar los medios y el victimismo para llevarnos a la nada", ha concluido.

CRÍTICAS DEL PSOE

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha señalado este viernes que tiene "serias dudas" sobre la constitucionalidad de la Proposición No de Ley (PNL). "Tengo serias dudas sobre su constitucionalidad. Lo próximo qué va a ser, ¿ilegalizar ideas? ¿ilegalizar comunistas? Pretenden darle al Ejecutivo un arma muy poderosa y el ejecutivo no puede ilegalizar partidos porque eso es inconstitucional", ha expuesto Franco en rueda de prensa en la sede del PSOE-M.

A su juicio, lo que se aprobó es "un ataque al Estado de derecho" por lo que ha asegurado que están estudiando "la posibilidad de presentar un recurso de incosntitucionalidad porque roza lo inconstitucional".

Asimismo, ha defendido que son los primeros en "combatir las ideas separatistas" pero que esto debe hacerse "en base a la ley, con los votos en las urnas, democráticamente".

"No tenemos nada que ver con ellos y menos con los independentistas pero lo que no queremos es ilegalizar ideas. Es significativo el oportunismo que presenta la ultraderecha apoyada por las otras dos derechas, miedo me da que puedan formar gobierno en España a partir del próximo domingo", ha alertado.